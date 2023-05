CÔTÉ, Louise

À Montréal, le 27 février, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Louise Côté, de Pointe-aux-Trembles, fille de feu Julien Côté et de feu Germaine Lachapelle, et soeur de feu Diane Côté-Paré.



Elle laisse dans le deuil son ami de longue date, Maurice H. Vanier ptre, son neveu Christian (Maude), sa nièce Karol (Philippe), ses petits-neveux Laurianne et Vincent, son ex-beau-frère Gilles ainsi que de très nombreux amis pointeliers et roussinois.



Enseignante de toute sa carrière à l'école Ste-Louise de Marillac, elle fut de façon concomitante une bénévole très engagée à la paroisse St-Marcel dont elle fut co-fondatrice en 1961 du service paroissial des loisirs devenu en 1978, la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT), puis directrice de l'administration de la SRLPAT au Centre communautaire Roussin durant son année sabatique ainsi qu'à la suite de sa retraite de l'enseignement, ce jusqu'en 2007. Entre 2008 et son décès, elle assuma la présidence de la popote roulante Les bons mangeurs ainsi que la co-coordination des opérations avec ses 32 bénévoles. Durant 55 années, elle accompagna Maurice H. Vanier dans toutes ses implications et initiatives pastorales, politiques et sociocommunautaires.



Nous nous souviendrons de Louise comme une personne enthousiaste et chaleureuse, généreuse et passionnée, protectrice pleine d'attentions auprès des petits comme des grands.



La famille félicite et remercie les voisins, les pompiers premiers-répondants, les deux équipes de paramédics d'Urgence-Santé ainsi que l'équipe médicale et de soutien de nuit comme de jour de l'Institut de cardiologie de Montréal pour la grande qualité de leurs interventions.



La famille accueillera les amis et sympathisants le samedi 27 mai entre 10h et midi et entre 13h et 16h, moment où suivra une célébration religieuse à la chapelle du :

COMPLEXE FUNÉRAIRE DES TREMBLES

15005 RUE SHERBROOKE EST

MONTRÉAL, QC, H1A 3X1