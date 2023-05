GAUTHIER, Vincent



1938 - 2023

À Saint-Eustache, le 14 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Vincent Gauthier, époux de madame Francine Legault.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : France (Serge), Yvan et Yves (Lyne), ses trois petits-enfants : Mickaël (Catherine), Mylène (Nicolas) et Catherine (Étienne), ses arrière-petits-enfants : Mya, Charlie, Lou, Eli et Raphaëlle, sa soeur Rita, ses belles-soeurs : Annette, Madeleine et Marie-Rose, ses beaux-frères : Jean-Marc et Yvon ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023, de 11h à 14h au complexe funéraire :





147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉ

SAINT-EUSTACHE

Tél. 450.473.5934



Une liturgie aura lieu ce même samedi, à 14h, à la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Eustache.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC.