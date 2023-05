BISSONNETTE, Yolande

(née Roy)



1935-2023

De Laval, le 8 mai 2023, à l'âge de 88 ans est décédée Mme Yolande Roy, épouse de feu Laurent Bissonnette.



Elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane, Pierre (Suzie Cloutier), Manon (Mario Desbiens) et Richard, ses 7 petits-enfants, Julie, Anne-Marie, Kevin, Mathieu, Philippe, Audrey-Ann et Alexandra, ainsi que ses arrière-petits-enfants et de nombreux autres parents et amis.



La famille recevra vos condoléances le mardi 23 mai de 16h à 19h30 au :











3495 BOUL. DAGENAIS OUEST

FABREVILLE, LAVAL

450-473-5934



Une liturgie sera célébrée ce même mardi à 19h30 au salon, suivie de la mise en columbarium.