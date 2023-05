SENÉCAL, Francine



De L'Assomption, le 8 mai 2023, est décédée Madame Francine Senécal, 76 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils Martin Perron et Benoît Perron, ses petits-enfants Emilia, Gabrielle, Romain, Samuel, Maxime, David, Nathan et Marianne, ses arrière-petits-enfants Zoé et Noa, ses soeurs Lise et Sylvie, son frère Paul, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 21 mai à 13h suivi d'une liturgie à 16h, au:153, RUE NOTRE-DAMEL'ASSOMPTION, QC J5W 3C9