HOUDE, Paul

1926 - 2023



À l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, le 5 mars 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé Paul Houde.



Il est parti rejoindre son épouse Aline Achim, ses parents Lina Lalonde et Frédéric Houde, son frère André et sa femme Marie-Marthe Poirier, sa soeur Denise et son mari James Sheridan.



Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Paul (Francine Audette), Pierre (Lyne Couture) et Johanne (Jean Robillard); ses 6 petits-enfants: Paul-Frédéric, Karl (Ariane Castonguay), Michelle, Karel (Catherine Gignac), Lucas et Alexis; ses 3 arrière-petits-enfants: Léni, William et Juliette; son frère Charles et sa soeur Jeannine (feu Jean-Guy Poirier) ainsi que plusieurs parents et amis, notamment ses amis du Paul Houde Senior Orchestra avec qui il partageait sa grande passion de la musique.



La famille recevra les témoignages de sympathie au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Atho, 3955, chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, le lundi 22 mai, de 19 h à 21 h, ainsi que le mardi 23 mai, de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Les funérailles seront célébrées à l'église de la paroisse Saint-Laurent, 805, avenue Sainte-Croix, le mercredi 24 mai, à 11 h.





Afin de commémorer la grande générosité et le dévouement qui ont été siens tout au long de sa vie, la famille vous invite à faire un don en sa mémoire à l'un ou l'autre de ces organismes :



Regroupement Soutien aux aidants (Maison Gilles-Carle) Brome-Missisquoi

614, rue J-André Deragon, Cowansville J2K 0H7 - 450 263-4236 -rsabm.ca



Club des personnes handicapées de Brome-Missisquoi

183, rue Principale, Sainte-Sabine J0J 2B0 - 450 293-2326

facebook.com/people/Club-des-personnes-handicapées-de-Brome-Missisquoi