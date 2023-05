PARÉ, Thérèse



1922 - 2023

La famille a le regret de vous annoncer le décès de Thérèse Paré survenu à Montréal le mardi 24 janvier 2023 à l'âge de 100 ans et 9 mois . Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.

Elle a rejoint son père Édouard Paré, sa mère Virginie Archambault et son frère Philippe.

La famille tient à remercier Lise Champagne pour avoir accompagnée et pris soin de Mme Paré au cours de sa vie.

Les funérailles seront célébrées le mercredi 24 mai 2023, à 14h en l'église Assomption-de-la-Sainte-Vierge située au 153 du Portage, L'Assomption, J5W 3G3.