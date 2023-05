CHARBONNEAU, Odette (née Lanthier)

À Laval, le 25 avril 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Odette Lanthier, épouse de feu Robert Charbonneau.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Vianney, Marie (Gilles) et Pascale (Mike), ses petits-enfants Eliane et Laurence ainsi que parents et amis.



La famille recevra les condoléances le jeudi 25 mai 2023, de 10h à 11h, à l'église Saint-Ferdinand, au 3250 rue Esther à Laval. Les funérailles seront célébrées au même endroit à 11h.



La famille remercie le personnel du CHSLD L'Orchidée blanche et du Centre hospitalier St. Mary's pour les soins prodigués.