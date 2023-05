BRUNET, Rhéal

À Longueuil, le 4 mai 2023, est décédé l'honorable Rhéal Brunet, juge retraité de la Cour du Québec, à l'âge vénérable de 99 ans, époux de feu Madame Léontine Louise Messier.Il laisse dans le deuil son fils Rhéal Jr, CPA, et sa conjointe Guylaine Bisier, ses petits-enfants Marie-Claude (Nadiel Balon) et Frédéric (Kayla Nixon), ainsi que sa tendre arrière-petite-fille Flavie.De plus, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Ernest, Fernande, Yvette, Rhéo, Réjean, Rachelle et Gisèle, ainsi que nombreux cousins, cousines, neveux et nièces. Il rejoint ses frères décédés : Alcide, Euclide, Marcel et Gérard.Avocat de profession, il fut l'un des cinq premiers procureurs permanents de la Couronne nommés par le ministre de la Justice. En 1967, il est nommé procureur en chef de la Couronne et est le premier à accéder à cette fonction sans allégeance politique.Nommé à la magistrature en 1968, il fut le premier président de la Commission d'enquête sur le crime organisé (CECO) en 1973. Il fut également le premier juge en chef adjoint à la Cour des Sessions de la Paix, devenue la Cour du Québec. Au terme de sa nomination de juge en chef adjoint, il fut nommé juge coordonnateur du district de Longueuil.Travailleur infatigable, il s'est activement occupé de l'administration de la justice afin de réduire les délais d'assignation à procès à un délai de trois mois.La famille vous accueillera le lundi 22 mai 2023 de 9h à 13h30, au :À 14h, les funérailles seront célébrées à la Co-cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, située à l'angle de la rue St-Charles et du chemin Chambly à Longueuil.