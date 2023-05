GAGNON, Lise



À Boucherville, le 1er mai 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Lise Gemme Gagnon, épouse de Roger Gagnon, fille de feu Rolland Gemme et feu Marie-Jeanne Charbonneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, sa soeur Josette (Donat Dalpé), son frère Gaston (Denise Messier), ses beaux-frères et belle-soeur : Léo (Denise Gauthier), feu Denis (Jocelyne Mailly), Jean (Collette Forget), Normand (Claire Michaud), Lise (Michel Pelland), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 mai 2023 9h00 à 11h30 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Source Bleue et son infirmière Annie Claveau pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Lise Gagnon.