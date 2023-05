L'heure est à la revanche: 16 choses à savoir sur la finale de l’Ouest entre les Stars et les Golden Knights

Pour la quatrième fois en seulement six ans d’existence, les Golden Knights de Vegas ont atteint le carré d’as. Sur leur chemin, ils retrouvent les Stars de Dallas qui, en 2020, les avaient privés d’une deuxième présence en grande finale en les éliminant en cinq rencontres.

Curieusement, c’est Peter DeBoer, l’actuel entraîneur-chef des Stars, qui se trouvaient derrière le banc des Knights à l’époque.

Au cours de la dernière saison, les deux équipes se sont affrontées à trois occasions. Les Stars ont remporté le premier match facilement, mais ont eu besoin des tirs de barrage pour gagner les deux autres affrontements. On peut donc s’attendre à une série âprement disputée. D’autant plus que seulement trois points ont séparé les deux équipes au classement général.

Les Stars chercheront à atteindre la finale pour la sixième fois de leur histoire (incluant l’époque des North Stars du Minnesota). Ils deviendraient seulement la quatrième équipe ne faisant pas partie des six originales à y parvenir. Ils rejoindraient les Flyers (8), les Oilers (7) et les Penguins (6).

STARS DE DALLAS

Fiche de l’équipe en saison régulière:

2e Centrale, 108 points

82-47-21-14

Parcours de l’équipe en série:

1re ronde: Victoire contre Minnesota en 6 matchs

2e ronde: Victoire contre Seattle en 7 matchs

Joueur à surveiller: Roope Hintz

Getty Images via AFP

Avec un seul point de retard sur Connor McDavid, il est celui que les Golden Knights devront avoir à l’œil. Rapide et intelligent, le Finlandais de 26 ans a fait payer ses adversaires pour la moindre erreur commise en sa présence. Il a connu un match de quatre points et trois matchs de trois points depuis le début de séries. Sa complicité avec Jason Robertson est assurément un atout.

Joueur surprise: Evgenii Dadonov

Il n’allait nulle part avec le Canadien. Souvent peu impliqué, il a pris place sur la passerelle à quelques occasions. Son transfert à Dallas, à la date limite des transactions, lui a insufflé un vent de jeunesse. Il a inscrit autant de buts en 13 matchs éliminatoires que lors de ses 50 rencontres avec le Tricolore. Plus discret face au Kraken, il a tout même récolté cinq points en sept rencontres.

Joueur sous le radar: Wyatt Johnston

La recrue de 20 ans ne paraît pas intimidée par l’intensité du hockey des séries. Pivot du troisième trio, le Torontois se manifeste dans les moments importants. Il a marqué le but qui a envoyé le Kraken en vacances. Il avait fait la même chose face au Wild.

L’inspiration: Joe Pavelski

Dans l’histoire de la LNH, plusieurs grands joueurs n’ont jamais remporté la coupe Stanley comme Marcel Dionne ou Gilbert Perreault. D’autres, comme Raymond Bourque, ont dû patienter jusqu’à la fin de leur carrière. Avec 176 matchs de séries éliminatoires derrière la cravate, Joe Pavelski vient au cinquième de l’histoire chez les joueurs ayant disputé le plus de rencontres sans gagner la coupe ou avant de la gagner. Bourque (214), Patrick Marleau (195), Joe Thornton (187) et Dale Hunter (186) le précèdent.

L’homme masqué: Jake Oettinger

AFP

L’un des gardiens dont l’avenir semble les plus prometteurs dans la LNH, l’Américain de 24 ans peut être un véritable mur devant son filet. Par sa stature de 6 pieds 5 pouces, son agressivité et l’efficacité de ses déplacements, il peut paraître intimidant pour l’adversaire. Toutefois, son irrégularité est son principal ennemi. Contre le Kraken, il s’est fait montrer le chemin des douches à deux occasions.

Derrière le banc: Peter DeBoer

DeBoer est un entraîneur d’expérience. Il est devenu le deuxième pilote de l’histoire à mener quatre équipes différentes à la finale d’association (après Scotty Bowman). De plus, il paraît invincible dans les matchs ultimes. Il a remporté les sept dans lesquels il a été impliqué. Parmi ses adjoints se trouve Alain Nasreddine.

La clé de la série: La profondeur

En faisant les acquisitions de Dadonov et de Max Domi à la date limite des transactions, Jim Nill s’est assuré de miser sur trois trios capables de produire. Quant au quatrième trio, il excelle défensivement avec Luke Glendening, l’homme de confiance de DeBoer pour les mises en jeu cruciales, au centre.

Le chiffre à connaître: 28 mins 15s

C’est le temps que passe sur la glace, en moyenne, Miro Heiskanen. Le défenseur de 23 ans est de tous les combats. Il est le quart-arrière de l’attaque massive des Stars. D’ailleurs, sept des neuf points qu’il a récoltés l’ont été avec l’avantage d’homme. Il voit également de l’action sur la deuxième vague de l’infériorité numérique.

GOLDEN KNIGHTS DE VEGAS

Fiche de l’équipe en saison régulière:

1er Pacifique, 111 points

82-51-22-9

Parcours de l’équipe en série:

1re ronde: Victoire contre Winnipeg en 5 matchs

2e ronde: Victoire contre Edmonton en 6 matchs

Joueur à surveiller: Jack Eichel

AFP

On avait hâte de voir ce que Jack Eichel avait dans le ventre en séries éliminatoires. Pour sa première présence dans ce tournoi, après sept ans d’exclusion, l’Américain ne déçoit pas. Il compte déjà 14 points, dont 6 buts, à sa fiche. Ce qui est au-delà du rythme d’un point par match (0,985) qu’il a pratiquement maintenu en saison régulière.

Joueur surprise: Ivan Barbashev

Il cadre bien avec ce que les Golden Knights recherchaient lorsqu’ils ont fait son acquisition des Blues à la date limite des transactions. Utilisé sur le premier trio, il amène leadership et expérience. Il a gagné la coupe Stanley avec les Blues.

Joueur sous le radar: Alec Martinez

Pour aspirer aux grands honneurs, il ne faut pas seulement que des marqueurs. Ça prend des joueurs prêts à se sacrifier pour la cause. Martinez s’inscrit dans cette catégorie. Il pointe au deuxième rang du circuit avec 33 tirs bloqués.

L’inspiration: Jonathan Marchessault

Martin Chevalier / JdeM

Il est l’un des six joueurs qui ont pris part à l’improbable parcours éliminatoire des Golden Knights à leur première saison dans la LNH. Bien qu’il n’ait jamais été repêché, il a disputé 556 matchs dans le circuit Bettman, atteignant le plateau des 30 buts à deux occasions. Son tour du chapeau dans le sixième match de la série contre les Oilers a grandement contribué à l’élimination de ceux-ci.

L’homme masqué: Adin Hill

S’il y a un point d’interrogation chez les Golden Knights, c’est bien devant le filet. Adin Hill est l’homme de confiance de Cassidy depuis que Laurent Brossoit s’est blessé pendant le quatrième match face aux Oilers. Hill a bien fait jusqu’ici, mais son inexpérience en série pourrait rapidement le rattraper.

Derrière le banc: Bruce Cassidy

Cassidy n’a pas mis de temps à retomber sur ses pattes après avoir été congédié par les Bruins. À sa première saison à Vegas, il a amené le style qui lui avait permis de connaître un certain succès à Boston: une équipe diversifiée capable de marquer, mais également consciente de son jeu défensif. Il avait mené les Bruins à la finale de 2019.

La clé de la série: L’expérience

Les joueurs des Golden Knights ont une expérience combinée de 238 matchs en finale d'association et en finale. Ce sont trois matchs de plus que les joueurs des trois autres équipes réunis. Barbashev, Martinez, Chandler Stephenson, Alex Pietrangelo et Phil Kessel ont tous déjà remporté la coupe Stanley plus tôt dans leur carrière. À ce groupe s’ajoutent les Marchessault, William Karlsson, William Carrier, Shea Theodore, Brayden McNabb et Reilly Smith, qui portaient les couleurs des Golden Knights lors de leur revers face aux Capitals.

Le chiffre à connaître: 60%

L’unité de désavantage numérique des Golden Knights ne va nulle part depuis le début des séries. Tant par les Jets que par les Oilers, elle s’est carrément fait tailler en pièce. Et comme l’efficacité de leur attaque massive n’est guère mieux (17,5%), on comprend que le jeu à 5 contre 5 a été déterminant jusqu’ici.