Blue Network : votre solution FED complète

Notre guichet unique de vente, de distribution, de livraison, d’équipement et de soutien vous simplifie la vie et vous offre tranquillité d’esprit.

Les besoins en fluide d’échappement diesel (FED), ça nous connaît. En plus de vous proposer du FED de haute qualité, nos membres bénéficient de notre réseau national de partenaires pour la conception, l’installation, la maintenance, le financement, l’équipement et le système de soutien complet pour vous permettre, à votre tour, d’être plus performants auprès de vos clients.

Disponibilité et approvisionnement

Tout commence avec du FED de qualité, des essais rigoureux, une pureté certifiée, un stockage sur mesure, une livraison spécialisée, et une capacité nationale d’approvisionnement inégalée. Avec des points de livraison de FED en vrac situés de manière stratégique d’un bout à l’autre du pays, Blue Network est l’un des plus grands réseaux de distribution de FED au Canada.

Service

Notre service va bien au-delà du fluide. En effet, la couverture et la qualité ne sont que le début. Nous offrons un soutien total qui se déploie, entre autres, en options de financement, en une grande variété d’options de stockage, en service de maintenance, en installation d’équipement, et bien plus!

Blue Network est votre clé pour atteindre une valeur maximale. Adoptez le blue.

Pour découvrir le réseau Blue Network, veuillez nous appeler au 1 888 732-6668 ou téléchargez notre livre blanc!