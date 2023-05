Bonne fête, Montréal! De gros défis à relever pour tes 381 ans...

Montréal, notre métropole, fête sa 381e année d'existence depuis sa fondation. En 1642, Jeanne Mance et Paul Chomedey de Maisonneuve s’établissent à Ville-Marie avec quelques colons pour y démarrer un projet de société audacieux. Près de 400 ans plus tard, Montréal compte plus de deux millions d’habitants et est tout aussi ambitieux. Les gestes que nous poserons en 2023 façonneront le Montréal de demain. C’est à nous de réinventer sans cesse notre ville pour qu'elle soit à la hauteur des générations actuelles et futures.

Aujourd’hui, le 17 mai, la belle saison est à nos portes. Déjà, les Montréalaises et Montréalais se réapproprient les espaces publics et les touristes sont galvanisés par ce que Montréal a à offrir. Nos parcs, nos festivals, nos terrasses, nos quartiers vivants vous attendent. Je sais que cette année encore, l’été sera exaltant dans la métropole.

Quand j’arpente la ville, je vais à la rencontre des Montréalaises et des Montréalais que j’admire. Ensemble, de diverses façons, nous travaillons à ce que Montréal soit un milieu de vie en constante évolution, une ville où il fait bon élever ses enfants, étudier, travailler, créer et vivre sa retraite. Les gens qui habitent ou choisissent Montréal contribuent au caractère social, économique, culturel et académique de la ville.

Métropole économique et culturelle

La métropole économique et culturelle du Québec est l’alliée des municipalités et des grandes métropoles du monde. Dans les dernières semaines, j’ai rencontré des mairesses et des maires de partout, du vieux continent, du Canada et du Québec. Unis, nous portons des aspirations progressistes et solidaires. Montréal est un leader de la transition écologique et une force économique de l’innovation. Nos quartiers sont reconnus comme des milieux de vie animés, notre culture est vivante et notre gastronomie est acclamée. Montréal, c’est l’équilibre entre le grandiose et l’intime, entre des pôles économiques mondiaux et des commerces de proximité enracinés dans les quartiers, entre des parcs communautaires et des événements planétaires pour la protection de la biodiversité.

Tout n’est pas parfait

Bien sûr, Montréal fait face à des défis comme toutes les grandes métropoles du monde.

Nous continuons de nous battre pour l’abordabilité de nos logements, pour accélérer la transition écologique, pour améliorer le transport collectif, pour accroître la sécurité de nos milieux et pour nos valeurs inclusives. Nous sommes habités par le travail nécessaire et en cours pour une vraie réconciliation avec les Premières nations et communautés autochtones. Tout n’est pas parfait. Avec tous les partenaires, je suis confiante que nous trouverons des solutions audacieuses. Nous sommes courageux et résilients et, en cette journée d’anniversaire, j’ai envie de vous dire merci.

Merci à vous, Montréalaises et Montréalais, de faire preuve d’ouverture, de curiosité et de créativité. Vous donnez vie à nos quartiers et à nos collectivités. Vous défendez vos idéaux et vos ambitions pour une métropole verte, innovante et inclusive.

Bonne fête Montréal!

Valérie Plante, Mairesse de Montréal