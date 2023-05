Camions légers d’occasion : quoi vérifier avant d’acheter

Les camions sont connus pour leur durabilité et leur capacité à conserver leur valeur au fil du temps, ce qui en fait un choix populaire pour ceux qui ont besoin d’un véhicule pour le remorquage ou le transport.

Toutefois, lorsque vous envisagez d’acheter un camion d’occasion, il est important de tenir compte de certains éléments clés.

Le faire inspecter

Tout d’abord, il est essentiel de faire inspecter un camion d’occasion par un mécanicien de confiance. Si l’ancien propriétaire a peut-être pris soin du camion, il est également possible qu’il ait subi une usure excessive ou qu’il ait été négligé. Le coût d’une inspection de véhicule d’occasion peut sembler élevé, mais elle peut permettre d’économiser des milliers de dollars en dénichant d’éventuels problèmes cachés.

Comparer les prix

Neuf ou d’occasion, il est recommandé d’utiliser des outils de comparaison, tels que CAA Québec, Le Guide de l’auto, Protégez-vous, etc. pour déterminer le juste prix d’une marque et d’un modèle précis. C’est en comparant des oranges avec des oranges que vous pourrez déceler les bonnes affaires dans votre région.

Gloutons en carburant

L’économie de carburant est également un élément à prendre en compte, car les camions plus anciens peuvent avoir un rendement énergétique plus faible en raison de l’usure. En prévoyant un budget pour une mise au point après l’achat d’un camion d’occasion, vous pourrez améliorer son rendement énergétique et économiser de l’argent sur l’essence à long terme.

Quelle longueur de caisse et types de cabine choisir?

La caisse du camion est un autre aspect important à prendre en compte. Les bennes courtes, d’une longueur de 1,5 à 2 m, sont généralement suffisantes pour répondre à la plupart des besoins et sont plus faciles à manipuler dans la circulation et les stationnements. Toutefois, si vous transportez régulièrement des objets longs, une caisse longue, qui peut mesurer jusqu’à 2,5 m, peut s’avérer plus appropriée.

Il existe trois types de cabines de camion : la cabine standard, la cabine allongée et la cabine double. Les cabines standards ont deux portes et deux sièges, tandis que les cabines allongées ont deux portes et quatre sièges. Les cabines doubles ont quatre portes et trois places assises sur la deuxième rangée, ce qui en fait l’option la plus confortable, mais aussi la plus chère.

Remorquage

Les capacités de remorquage et de charge utile sont des facteurs cruciaux à prendre en considération, lesquelles ont des limites spécifiques. Il est important de les connaître pour de ne pas surcharger le camion, car cela peut endommager le châssis ou la suspension. Une inspection par un tiers peut aider à déceler les faiblesses de la capacité du véhicule convoité.

Bien choisir la cylindrée et le type de moteur

Enfin, tenez compte du groupe motopropulseur du camion, car il existe plusieurs options, notamment différents types de moteurs et de transmissions. Évaluez soigneusement vos besoins et choisissez un groupe motopropulseur essence ou diesel qui réponde à vos exigences sans dépenser trop d’argent pour une puissance inutile.

Les camions d’occasion peuvent être trouvés à différents endroits, des concessionnaires de voitures neuves aux vendeurs privés.

Faites des recherches approfondies et tenez compte de tous les facteurs mentionnés ci-dessus pour prendre une décision éclairée lors de l’achat d’un camion d’occasion.