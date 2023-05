GÉLINAS (PLOUFFE), Lucille



De Varennes, le 10 mai 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée Mme Lucille Plouffe, épouse de feu M. Jean Gélinas et prédécédée de son fils Émile.Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (Ghislain), ses petits-enfants Philippe (Marie-Ève), Jacynthe, Camille (Philippe) et Benoit, ses arrière-petites-filles Marie-Laurence, Elisabeth et Anne ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 20 mai 2023 de 13h à 16h30 au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 |Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h30 dans le salon du complexe.La famille remercie toutes les infirmières du CLSC de Varennes pour les bons soins palliatifs prodigués à domicile et au docteur Rivard pour son dévouement.