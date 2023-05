Condamné à 30 ans de prison pour avoir tué et découpé son voisin

La cour d'assises d'Eure-et-Loir, en France, a condamné mercredi après-midi un septuagénaire à trente ans de réclusion pour avoir tué et découpé son voisin et ami, dont le cadavre a été découvert au bord d'une route en février 2020.

La cour, qui a assorti sa condamnation d’une peine de sûreté de quinze ans, s'est conformée aux réquisitions de l'avocate générale qui avait requis la peine maximale pour ce meurtre.

L'accusé, Roberto Mandaglio, 72 ans, n'a cessé de nier son implication durant toute l'enquête et les trois jours de son procès à Chartres, sans apporter de réponses crédibles aux questions posées pendant l'audience.

L'enquête a permis d'établir que la victime avait été tuée de plusieurs coups de fusil avant d'être découpée au niveau des bras et de la tête, et retrouvée entre une petite route et un cours d'eau aux Autels-Villevillon (Eure-et-Loir).

Quelques traces de sang et de chair appartenant à la victime avaient été retrouvées par les enquêteurs sur des effets personnels appartenant à l'accusé, mais aussi des armes ayant pu servir à découper le corps.

À la barre, les témoins ont dressé un portrait sombre de l'accusé, décrivant un homme violent, capable de sortir le fusil pour régler ses comptes. Des ex-compagnes ont aussi parlé d'un homme «menaçant, alcoolique et violent», l'une d'elles prétendant avoir été victime de tirs de plombs par le passé.

L'accusé a déjà été condamné trois fois par la justice pour détention d’armes interdites, non-paiement de pension alimentaire et recel de vol.

«Roberto Mandaglio est quelqu'un qui a effectivement des carences dans sa personnalité. C'est une grande gueule qui aime l'alcool et les armes. Sa personnalité oriente vers la culpabilité, mais dans le détail, c'est beaucoup moins clair», a plaidé un premier avocat de la défense, Me François Carré.

Estimant qu'il y a eu «des faiblesses dans l'enquête technique», le second avocat de l'accusé, Me Nicolas Calderero, a plaidé le fait que les investigations n'avaient pas permis de déterminer quelle arme avait servi à tirer sur la victime et à quelle date. Mais aussi que «la scie et la serpe retrouvées au domicile de M. Mandaglio qui auraient pu servir à découper le corps ne portaient aucune trace de sang».

Il a également considéré que des pistes avaient été trop vite refermées durant l'enquête, évoquant celle d'un possible règlement de comptes autour de trafics de stupéfiants.