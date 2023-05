COVID-19: une infirmière accusée de production de faux documents vaccinaux

Accusée d’avoir produit de faux document pour l’obtention des passeports vaccinaux, une infirmière auxiliaire de la Montérégie devra faire face à la justice.

Mélissa Cuillerier, de Salaberry-de-Valleyfield est soupçonnée d’avoir utilisé ses accès afin de falsifier et émettre de faux profils vaccinaux entre le 24 juillet et le 23 novembre 2021. Ces documents permettaient alors l’obtention du passeport vaccinal obligatoire dans certains lieux publics et lors de voyage à l’extérieur du pays.

La femme qui travaillait dans une pharmacie de Pincourt «a été accusée, lundi, de production de faux documents et d’avoir frauduleusement obtenu des services d’ordinateur des suites d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption», a fait savoir le commissaire à la lutte contre la corruption dans un communiqué.

Mélissa Cuillerier sera de retour devant les tribunaux le 9 juin pour sa comparution.