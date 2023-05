DESGROSEILLIERS, Armande



1933 - 2023

À Terrebonne, le 10 mai 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Armande Desgroseilliers, épouse de feu René Dufort.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Cathy), Lilianne (Guy), Normand (Patricia), Nathalie (Sylvain) et Julie (Pierre), ses petits-enfants Annie (Benoit), Marc (Mélissa), Sophie (Peter), Karl (Linda), Klaudie (Sylvain), Olivier, Odrey (Thierry), Antonin, Ophélie et Justina (Charles), ses arrière-petits-enfants Camille, Maxime, Dylan, Emric, Roxanne, Sabrina, Lucas, Daliane, Jasmine et Delphine, sa soeur Lise et son beau-frère Yvon, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis(es).



La famille recevra les condoléances samedi, le 20 mai 2023, de 9h à midi, au complexe funéraire





Les funérailles seront célébrées samedi, le 20 mai 2023 à 12h30 à la Paroisse Saint-Raphaël-Archange.