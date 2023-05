LEMAY, Pierre



À Boisbriand, le 6 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Pierre Lemay, époux de feu Madame Thérèse Angelo.Il laisse dans le deuil; ses frères Gilbert (Claudette), Gérald et Jean-Claude, sa belle-fille Line, ses petits-enfants de coeur: Julie, Jessica, Vanessa et Stéphanie, sa filleule Annie ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 mai, de 13h à 16h au418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈREUne cérémonie aura lieu au même endroit à 16h.