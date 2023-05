Électricité: notre lave-vaisselle ne va pas tout régler

Depuis la dernière campagne électorale l’automne dernier, le dossier énergétique revient constamment dans les nouvelles.

• À lire aussi: Legault ouvert à revoir les tarifs au nom de la sobriété énergétique

• À lire aussi: «On ne consomme pas bien notre électricité», plaide Pierre Fitzgibbon

On pensait que le Québec n’allait jamais manquer d’hydro-électricité, mais on dirait que ce n’est plus le cas.

Le ministre Pierre Fitzgibbon tente de se faire rassurant en disant que les résidences et les commerces ne vont jamais en manquer. Mais, lorsqu’on pense aux voitures électriques, aux demandes des entreprises et à la décarbonisation du Québec, on peut se poser des questions !

Comment ça ?

Il y a plusieurs années, nous avons décidé comme peuple de nationaliser l’hydro-électricité, ça fait partie de l’ADN du Québec.

C’est difficile de penser qu’on doit dire non à des projets de développement économique et de transition énergétique à cause du manque de ressources électriques.

Pourtant, c’est la raison que M. Fitzgibbon a donnée pour justifier le fait que l’usine de Volkswagen va s’installer à St-Thomas en Ontario et non ici au Québec.

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Abdelfadel-Leclerc, tous les jours dès 6 h 15, en direct, en balado ou en audiovisuel sur QUB radio :

En entrevue, mardi, avec Mario Dumont à LCN, le superministre a dit qu’il avait 50 projets dans sa petite poche qui demandaient 50 mégawatts et plus.

Un gros défi !

Pour y arriver, le ministre de l’Énergie pense que la sobriété énergétique nous permettra de poursuivre notre développement, car selon lui les Québécois consomment mal leur hydro-électricité.

Notre effort de guerre

Ainsi, l’idée de décoller notre lave-vaisselle la nuit est apparue. Ainsi, Hydro-Québec va nous encourager à consommer en dehors des heures de pointe.

Lave-vaisselle, laveuse et chauffeuse seront désormais les activités préférées des gens qui font de l’insomnie.

On peut bien, individuellement, faire notre effort, mais ça va prendre plus que ça.

Clairement, ça prend un nouveau patron à Hydro-Québec qui aura la fibre d’un « castor » pour produire des barrages.

La demande énergétique sera considérable dans les prochaines années. Ainsi, il serait utopique de penser qu’on va sauver le Québec une assiette à la fois.