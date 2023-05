En congé de maladie depuis 2008, il poursuit IBM pour avoir une hausse de salaire

En congé de maladie depuis 15 ans, un technicien en informatique poursuit IBM accusant l’entreprise de discrimination parce qu’il n’a pas eu d’augmentation salariale.

Grâce au régime d’invalidité de l’entreprise, Ian Clifford, qui vit en Grande-Bretagne, reçoit chaque année 54 000 livres sterling (plus de 90 000 $ CAD), et ce jusqu’à ses 65 ans. C’est un total que de plus de 1,5 million de livres sterling (environ 1,7 million $ CAD) qu’homme aura reçu de son employeur lorsqu’il atteindra l’âge de la retraite, a rapporté le média britannique «The Telegraph».

Ian Clifford a d’abord eu son congé maladie en 2008 en raison de troubles mentaux, mais a ensuite été diagnostiqué avec une leucémie de stade quatre en 2012, selon le «Daily Mail».

Le technicien en informatique estime cependant que ce montant n’est «pas assez généreux» en raison de l’inflation. Jugeant qu’il est victime de discrimination basée sur son handicap, il s’est alors viré vers les tribunaux pour réclamer une hausse de salaire, demande qui a d’ailleurs été décliner par le juge Paul Housego.

Il faut d’abord savoir qu’en 2013, soit cinq ans après le début de son congé de maladie, que Ian Clifford avait eu recours aux tribunaux pour des questions de salaire. Il en était venu à une entente avec IBM qui l’avait alors inscrit au régime d’invalidés de l’entreprise.

Pour ce qui était des plaintes reliées aux congés payés, l’entreprise lui avait accordé un montant de 8685 livres (plus de 14 500 $ CAD). Selon les informations du «Telegraph», M. Clifford s’était engagé à ne plus poursuivre son employeur pour ces questions.

Mais voilà qu’en février 2022, Ian Clifford évoque une discrimination fondée sur le handicap pour revenir à la charge. Or, sa plainte a été rejetée par la Cour étant donné que «seulement les personnes ayant un handicap peuvent bénéficier de ce régime».

«Ce n’est pas de la discrimination fondée sur le handicap que le régime ne soit pas davantage généreux. Même si la valeur de 50 000 livres sterling par an a diminué de moitié en 30 ans, c’est toujours un avantage très substantiel», a déclaré le juge Housego.