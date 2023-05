CASTONGUAY, Jocelyn



1944 - 2023

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jocelyn Castonguay, survenu le 12 mai 2023, à l'âge de 79 ans. Il était l'époux de madame Micheline Brown.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Martin (Caroline Jarry) et Benoit (Patricia Poirier), ses petits-enfants Marc-Antoine, Olivier (Charlotte Brière), Maxime (Brenda Lee Jones) et Carol-Ann, ses arrière-petits-enfants Mia et Jaxson, sa soeur Mireille, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le lundi 22 mai 2023, de 11h à 13h30 à la





Une cérémonie sera célébrée à 13h30, en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.