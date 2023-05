Futur des Coyotes: il y a Clayton Keller, mais aussi... Logan Cooley!

Il y a les attaquants Clayton Keller, Nick Schmaltz, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Barrett Hayton de même que le gardien Karel Vejmelka. C’est à peu près tout... Peu importe où le club évoluera dans un avenir plus ou moins rapproché, les Coyotes misent seulement sur quelques joueurs formant le noyau actuel de l’équipe.

En analysant la composition du club, force est de constater que la ville qui hériterait des Coyotes, advenant évidemment une relocalisation, ne serait pas tellement gâtée à court terme. Quoique de très beaux espoirs s’en viennent, dont Dylan Guenther et Logan Cooley.

Pour l’instant, Keller, Schmaltz, Crouse et Vejmelka sont les quatre seuls joueurs actifs ayant un contrat valide au-delà de la saison 2023-2024.

Après six saisons complètes avec les Coyotes, Keller, qui porte le numéro 9, demeure sans aucun doute le principal visage de l’équipe. Sélectionné en première ronde (7e au total) par le club au repêchage de 2016, l’attaquant américain est aussi le plus haut salarié pour les années à venir. Il gagnera ainsi en moyenne 7,15 M$ par saison jusqu’en 2027-2028.

Getty Images via AFP

Âgé de 24 ans, Keller est un joueur de premier plan, ayant d’ailleurs récolté 86 points, dont 37 buts, en 82 matchs, lors de la récente campagne. Il a évidemment été le meilleur pointeur des Coyotes, devant Schmaltz, auteur de 58 points en seulement 63 parties. Dans le cas de Schmaltz, il a une entente valide jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et gruge 5,85 millions par année sur la masse salariale.

Guenther et Cooley s’en viennent

Chez les jeunes attaquants, Maccelli, 22 ans, pourrait avoir un bel avenir avec les Coyotes, lui qui est actuellement joueur autonome avec compensation. Et il y a encore de l’espoir pour Hayton! Lors des deux plus récents repêchages, le club a par ailleurs opté pour Dylan Guenther, neuvième au total, en 2021, puis Logan Cooley, au troisième échelon, l’an dernier. Les Coyotes avaient aussi le 11e choix du premier tour, en 2022, en profitant pour choisir Conor Geekie.

À la ligne bleue, trois défenseurs de moins de 25 ans ont un contrat valide pour la prochaine saison et pourraient ensuite obtenir à leur tour le statut de joueur autonome avec compensation: Juuso Valimaki, J.J. Moser et Victor Soderstrom. Chez les plus jeunes espoirs, le Québécois Maveric Lamoureux, un produit des Voltigeurs de Drummondville, fut sélectionné 29e au total au repêchage de 2022.

AFP

Vejmelka se dresse devant le filet. Même s’il a participé à 102 matchs en deux saisons, le gardien tchèque de 26 ans doit encore prouver qu’il a l’étoffe d’un numéro un dans la Ligue nationale de hockey.