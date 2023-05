Abandon d’un 3e lien autoroutier: inquiet pour la région, Sam Hamad propose un plan de transport

Inquiet pour l’avenir de la région, avec le statu quo qui prévaut depuis l’abandon d’un troisième lien autoroutier, l’ex-ministre des Transports Sam Hamad propose un plan de transport qui inclurait une étude pour un troisième pont entre les deux rives.

«Je ne suis pas dans la critique, ma démarche se veut vraiment constructive, et à titre de personne d’expérience qui a la région de Québec tatouée sur le cœur», explique en entrevue l’ex-élu libéral dans Louis-Hébert, qui a aussi été ministre responsable de la région de la capitale pendant plusieurs années.

Comme bien des gens, dont l’auteure de ces lignes, M. Hamad s’inquiète de constater l’absence d’un plan d’ensemble pour le développement des transports dans la région de Québec. À cet égard, l’inquiétude est palpable dans le milieu socioéconomique de Québec.

Trois raisons pour un pont

Pour sa part, l’ingénieur propose donc d’étudier un pont entre Lévis et Québec, sans se prononcer sur son emplacement. «Je ne veux justement pas me prononcer, car ça prend des études techniques sérieuses pour ça et c’est ce qui manque.»

Il constate que les ponts de Québec et Laporte vieillissent, et qu’il faut une autre solution pour des raisons de sécurité, économiques (le transport de marchandises augmente) et environnementales.

M. Hamad estime également qu’il vaut la peine, en attendant, de regarder l’option d’une septième voie en alternance sur le pont Pierre-Laporte.

STQ privatisée

Sa troisième proposition concerne le spaghetti autoroutier de l’entrée des ponts. Annoncé sans artifice et sans ministre par le ministère des Transports, en mars dernier, ce réaménagement doit être selon lui lié aux développements futurs des ponts de Québec et Laporte, et d’un possible troisième pont.

«Ç’a été annoncé sans dire comment et dans quel contexte il sera effectué, mais il doit être intégré à un ensemble», fait-il valoir.

Concernant la Société des traversiers du Québec (STQ), celle-ci devrait être privatisée selon le modèle du REM à Montréal, soit avec un partenaire issu du privé qui reçoit une contribution du gouvernement, afin d’avoir une marge de manœuvre. Le citoyen paierait pour le service, et on pourrait augmenter le nombre et la variété de traversiers.

«À Londres et dans bien des villes du monde, les traversiers n’appartiennent pas à l’État, mais au privé. Actuellement, c’est comme si personne n’est redevable, et ça ne fonctionne pas avec les arrêts de services qu’on observe».

Appel à la collaboration

Enfin, l’ex-ministre ne comprend pas qu’on n’ait pas encore évalué la possibilité d’utiliser les quelques 120 à 140 kilomètres de voie ferrée qui ceinturent Québec. «Combien de trains y passent, je serais curieux de savoir, mais ce n’est pas tant que ça, et puis oui, il y a sept ou huit propriétaires, mais ça se ferait, de négocier avec eux. Il faut le regarder», plaide-t-il.

Sam Hamad ne croit pas qu’un tunnel pour le transport collectif puisse se réaliser, et je suis aussi de son avis, considérant le peu d’appétit pour un projet d’une telle envergure. Dans cette optique, il invite tout le monde, les maires de Québec et Lévis et les représentants de la région au gouvernement, à réfléchir à des solutions.

L’ex-ministre pointe un enjeu très préoccupant. Il est plus que temps de s’atteler à la tâche sérieusement. Les gens de la grande région le méritent plus que jamais.