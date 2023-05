La Colombie-Britannique forcée d’envoyer près de 5000 patients atteints de cancer aux États-Unis

Constatant que le temps d’attente en radiothérapie pour des milliers de patients atteints de cancer du sein ou de la prostate est trop long, la Colombie-Britannique s’est résolue à en envoyer près de 5000 se faire soigner aux États-Unis, à fort prix.

Le programme, annoncé en début de semaine par le ministre de la Santé Adrian Dix, vise à envoyer environ 50 patients par semaine se faire soigner dans deux cliniques de Bellingham, une petite ville de la côte du Pacifique située à une trentaine de kilomètres de la frontière.

L’initiative, qui entrera en vigueur à la fin mai, sera maintenue pendant deux ans, amenant ainsi environ 4800 patients à obtenir jusqu’à cinq séances de radiothérapie en sol américain.

«Cette mesure temporaire va permettre d’aider ceux qui font face au cancer, tandis que nous poursuivons nos efforts pour recruter du personnel spécialisé et de soutien et pour améliorer nos infrastructures», a plaidé le ministre Dix.

Trois fois plus cher

Or, selon le Globe and Mail, le programme coûtera une petite fortune au gouvernement. Selon des données fournies mercredi, le coût moyen de la radiothérapie est de 3854 $ en Colombie-Britannique, contre 12 227 $ dans les cliniques de Bellingham, un montant trois fois plus élevé qui exclue les sommes qui devront être remboursées pour l’hébergement, les déplacements ou les repas.

La province estime qu’envoyer ses patients se faire soigner aux États-Unis coûtera environ 39 millions $ par année.