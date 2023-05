La mise en service du REM serait reportée une fois de plus

Si les trains du REM défilent régulièrement sur les rails depuis plusieurs semaines, ses passagers ne seraient pas encore près d’embarquer puisque sa mise en service a encore été reportée, a rapporté «La Presse» mercredi.

Les premiers usagers devaient pouvoir embarquer dans le Réseau express métropolitain (REM) d’ici la fin du printemps pour le tronçon de la Rive-Sud reliant Brossard au centre-ville de Montréal.

Or, selon le média, les tests ne seraient pas encore finis. L’étape de «marche à blanc» pour tester le train dans des conditions réelles, mais sans passagers, n’est toujours pas commencée. Elle serait toutefois imminente, d’après «La Presse».

L’ouverture du REM ne pourra être indiquée que lorsque tous ces essais seront terminés. Rappelons que l’opérateur, CDPQ Infra, doit aussi donner un préavis d’un mois aux transporteurs exo et Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour adapter leurs trajets d’autobus.

En après-midi, la CDPQ Infra a refusé de confirmer ou infirmer le report de la mise en service.

«Nous y sommes presque. Comme vous pouvez voir, les voitures du REM sont partout sur le réseau et nous sommes dans la phase très intensive des derniers tests, mais ce qui importe d’abord et avant toute chose, c’est que l’expérience des usagers soit optimale à partir du premier passage», a répondu par courriel Emmanuelle Rouillard-Moreau, conseillère relations médias et communication de CDPQ Infra.

«Lorsque nous aurons cette certitude, il nous fera plaisir de communiquer une date précise, mais ça approche à grands pas», a-t-elle ajouté.