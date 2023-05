Conversion remporte «Canada’s Got Talent»: «On ne pourrait pas être plus heureux», dit le chorégraphe Vincent Desjardins

Au lendemain de leur victoire à Canada’s Got Talent, les danseurs de Conversion flottent toujours sur un nuage. Le chorégraphe Vincent Desjardins annonce toutefois vouloir «laisser retomber la poussière» avant de penser à la suite pour sa troupe. «C’est le genre de chose qui change une vie», souligne-t-il.

La fierté est évidente dans le ton de Vincent Desjardins. Joint par Le Journal à bord de l’autobus ramenant la troupe trifluvienne au bercail, le chorégraphe confirme que la nuit a été courte pour ses pairs, évidemment occupés à célébrer leur victoire.

«L’électricité commence à redescendre. L’adrénaline est tombée et la fatigue des derniers mois commence à se faire sentir. Mais on ne pourrait pas être plus heureux», confie-t-il.

Numéro inédit

En effet, car il estime à près de 500 le nombre d’heures de répétition consacrées à la compétition Canada’s Got Talent. L’ultime numéro – qui leur a permis de mettre la main sur le grand prix de 150 000$ – a à lui seul nécessité un travail titanesque; de la construction des décors à l’élaboration de la musique et de la chorégraphie, tout a été créé sur mesure pour l’occasion.

«On ne sait jamais quel effet ça va donner à la télévision. Et au départ, on faisait Canada’s Got Talent pour montrer qui on est, ce qu’on est capables de faire. On ne le faisait pas nécessairement pour la victoire. Mais après le numéro, je me suis dit qu’il valait assurément 150 000$», explique-t-il.

Mardi soir, les 37 danseurs de Conversion sont montés sur la scène du Fallsview Casino, à Niagara Falls, lors de la finale de Canada’s Got Talent. Leur numéro, inspiré du syndrome de la page blanche, a soufflé les juges et le public en studio.

Trish Stratus, juge leur ayant accordé son vote de confiance avec un «golden buzzer» le mois dernier, s’est même exclamée en français au terme de leur performance.

«Absolument parfait!», a-t-elle lancé.

Une «image forte»

Vincent Desjardins revient également sur «l’image forte» que projetaient les deux derniers finalistes de Canada’s Got Talent cette année: Conversion et The Cast, deux troupes de danse d’ici.

Avant même que le gagnant soit couronné, on savait déjà que des Québécois allaient repartir avec la victoire pour une seconde année consécutive, après le sacre de la Saguenéenne Jeanick Fournier l’an dernier.

«Ça montre à quel point il y a du talent en danse, au Québec. Et je ne crois pas qu’une troupe de danse ait déjà gagné une édition de Got Talent dans le monde. Alors on est encore plus fiers. C’est la tape dans le dos dont on avait besoin pour continuer d’avancer en dehors des sentiers battus», explique-t-il.

Et la suite? Vincent Desjardins ignore encore de quoi elle sera faite. Bien conscient de la taille du tremplin que peut représenter une émission comme Canada’s Got Talent, il a toutefois choisi de ne pas y penser tout au long de la compétition.

«On sait que c’est le genre de chose qui peut tout changer. Mais on ne voulait pas trop penser à ça. J’ai hâte de voir quelles opportunités vont s’offrir à nous. Mais avant tout, laissons la poussière retomber», réitère-t-il.

Également présente lors de la finale de Canada’s Got Talent, la Lavalloise Geneviève Côté s’est quant à elle inclinée en début de soirée. Son numéro inspiré de l’ère jurassique ne lui a pas permis d’accéder au top quatre.