Laboratoires Oméga achetés par une pharmaceutique torontoise

La pharmaceutique ontarienne Juno Pharma a annoncé mardi l’acquisition des Laboratoires Oméga, un fabricant montréalais spécialisé dans la production de médicaments injectables génériques.

Cet investissement dans la production nationale permettra à Juno de consolider sa position sur le marché canadien des médicaments génériques, alors que ses activités se limitaient à l’importation de médicaments.

Juno espère consolider l’industrie pharmaceutique canadienne en projetant des investissements en vue d’augmenter la capacité de production de l’usine Oméga à Montréal pour faire face à la pénurie récurrente de certains médicaments.

«Nous sommes fiers de cette acquisition qui renforce la capacité de Juno à améliorer l’approvisionnement en médicaments indispensables pour soutenir notre système de santé», a indiqué dans un communiqué Marc Mantel, Président et PDG de Juno.

D’ici 2026, Juno prévoit l’introduction de plus d’une centaine de nouveaux produits sur le marché, avec des expansions clés en gestion de la douleur, des solutions orales, des vaccins contre les allergies et des produits pour le diabète et favorisant la perte de poids.

«En combinant l’expertise d’Omega en matière de fabrication à la force commerciale de Juno, nous créons une entité conséquente au sein de l’industrie pharmaceutique canadienne et visons d’étendre notre portée à d’autres marchés», a ajouté Bruce Levins, directeur de l’exploitation de Juno.