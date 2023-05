Projet d’amphithéâtre refusé à Tempe: même s'ils s'accrochent, les Coyotes crèvent dans le désert

Depuis le rejet par référendum, tard mardi soir, du projet d’amphithéâtre à Tempe, les Coyotes semblent à l’agonie dans le désert. Comme toujours, toutefois, dans cette interminable saga, l’équipe et la LNH s’accrochent à un dernier soubresaut.

Même si les résidents de Tempe semblent avoir planté le dernier clou dans le cercueil, ceux qui ont moindrement suivi cette épopée depuis les premiers déboires en 2009 savent qu’il ne faut jamais vendre la peau du Coyote avant de l’avoir tué.

Tempe, c’est la ville où les Coyotes devaient s’installer dans un somptueux projet de développement commercial de 2,1 milliards, incluant un aréna dernier cri de 16 000 places. C’est ce même projet qui a été rejeté haut la main par voie populaire.

Il avait pourtant été appuyé à l’unanimité par les conseillers municipaux en novembre et, récemment, le maire Corey Woods s’était même avancé à vendre le tout comme «le meilleur deal sportif dans l’histoire de l’Arizona».

À l’inverse, le groupe de gauche Tempe 1st, qui pendant des mois a lutté pour que le projet soit refusé en faisant du porte-à-porte, s’est réjoui du dénouement.

«C’est une victoire par Tempe et pour Tempe. Les résidents aiment leur communauté et savent ce qui est le mieux pour eux. Il faut se battre pour une ville où on peut se permettre de vivre, qui est durable et responsable avec l’argent de nos impôts», a commenté le regroupement.

Changement de ton

Évidemment, pour la Ligue nationale, le temps presse. Le repêchage arrive à grands pas et la prochaine saison n’est pas loin sur le radar. Les derniers événements ont donc eu l’effet d’une tempête de sable sur leurs plans.

«La LNH est terriblement déçue des résultats du référendum concernant le projet d’amphithéâtre pour les Coyotes à Tempe. Nous allons évaluer avec les Coyotes quelles pourraient être les options pour le futur», a déclaré le commissaire Gary Bettman, peu après le résultat.

Il faut noter que par le passé, chaque fois que les Coyotes semblaient bel et bien avoir rendu l’âme, Bettman implorait les journalistes et amateurs de ne pas crier au loup. À plusieurs reprises, il a réitéré son soutien indéfectible à ce marché critiqué de toutes parts. Cette fois, son message laconique semblait donner l’impression que lui-même était épuisé de prêcher dans le désert.

Toujours debout?

Maintenant que les jeux sont faits, plusieurs sont prêts pour l’oraison funèbre, mais voilà qu’au moment de l’enterrement, une patte du Coyote est encore ressortie du sol.

«Notre plan est de demeurer en Arizona», a laissé entendre le propriétaire de l’équipe, Alex Meruelo, au journaliste Andy Strickland.

Craig Morgan, un autre journaliste qui est bien branché sur les Coyotes depuis des années, a quant à lui tenté de calmer le jeu.

«Mettez les freins sur les discussions de déménagement. Je ne m’attendais pas à dire ça aujourd’hui, mais j’entends désormais qu’il y a toujours une avenue pour les Coyotes en Arizona», a-t-il écrit, en entretenant le mystère sur son compte Twitter.

Rumeurs de déménagement

Le commissaire adjoint, Bill Daly, a quant à lui mentionné sur les ondes d’ESPN que les Coyotes joueraient bel et bien au Mullett Arena de 5000 places la saison prochaine.

Une source a cependant mentionné au même réseau «qu’il n’y a pas de plan B» pour s’assurer de maintenir l’équipe en Arizona à long terme.

Les prochaines semaines devraient nous en révéler davantage. Pour l’instant, les rumeurs de déménagement prennent de l’ampleur. Et Québec, dans tout ça?

«Nous avons toujours un grand intérêt pour le retour des Nordiques. L'appui des partisans de Québec pour les Remparts dans les présentes séries démontre leur passion du hockey et la capacité de Québec à soutenir une équipe professionnelle», a fait savoir Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement chez Québecor.

Dans son balado, l’informateur de Sportsnet Elliotte Friedman a suggéré de surveiller les villes de Houston, Salt Lake City, Sacramento et Kansas City. Il ne s’est pas montré optimiste pour Québec.

«C’est plus difficile dans ce scénario, car il s’agit d’une ville de l’Est et la ligue veut garder l’équilibre avec l’Ouest», a-t-il glissé.

Des anciens étonnés

Joints par Le Journal, les anciens porte-couleurs des Coyotes Éric Bélanger et Antoine Roussel se sont dits surpris des dernières nouvelles.

«Je ne peux pas croire qu’ils vont continuer de jouer dans un aréna de 5000 places. Je ne pense pas non plus qu’ils vont retourner à Glendale. Ce que je pense, c’est que les carottes sont cuites», a confié Bélanger, qui dirige maintenant les Voltigeurs de Drummondville.

De son côté, Roussel s’est montré plus réservé.

«Je ne suis pas encore prêt à dire que c’est totalement la fin. Je pense que la LNH va encore chercher une solution. On entend déjà des possibilités ici et là. Je ne peux pas croire que la LNH ne faisait qu’attendre le résultat du vote. Ils doivent avoir une porte de sortie», a-t-il supposé.