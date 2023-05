LNH : voici les favoris pour le Conn-Smythe après la deuxième ronde

Les jeux sont encore loin d’être faits dans les séries de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais plusieurs joueurs se sont bâti un bon portfolio en vue d’une candidature pour le trophée Conn-Smythe.

Voici le premier de classe de chaque club toujours en lice dans le circuit Bettman :

- Golden Knights de Vegas : Jack Eichel

Le joueur-vedette des Golden Knights a été tout simplement dominant dans la série de deuxième tour contre les Oilers d’Edmonton. L’Américain a connu deux matchs de trois points lors des six parties qu’il a jouées face à la formation albertaine. Le deuxième choix au total du repêchage de 2015 compte 14 points en 11 parties en séries, lui qui y participe d’ailleurs pour la première fois de sa carrière.

Martin Chevalier / JdeM

- Hurricanes de la Caroline : Sebastian Aho

Sebastian Aho a récolté au moins un point dans huit des 11 matchs que les Hurricanes ont disputés depuis le début des séries. Le Finlandais a amassé cinq filets et autant de mentions d’aide pour 10 points. Sans être particulièrement spectaculaire, Aho est aussi bon dans le territoire adverse que dans sa zone. Cela fait de lui le joueur le plus méritant au sein de sa formation.

Getty Images via AFP

- Panthers de la Floride : Matthew Tkachuk

Quand les Panthers de la Floride ont éliminé les Maple Leafs de Toronto en cinq affrontements, plusieurs membres de l’équipe perdante ont mentionné qu’ils aimeraient dénicher un joueur comme Matthew Tkachuk. Cela dit tout sur le joueur de 25 ans. L’ailier gauche n’a pas fait mouche contre les Leafs, mais a inscrit quatre mentions d’aide. Il a dorénavant récolté 16 points en 12 matchs depuis le début des éliminatoires et 11 de ses points ont été obtenus à cinq contre cinq.

Getty Images via AFP

- Stars de Dallas : Roope Hintz

Après la première ronde, le joueur de centre de la formation texane avait totalisé 12 points en six sorties. Roope Hintz a maintenant 19 points (neuf buts et 10 aides) en 13 parties. Lundi soir, il a marqué le premier filet des siens dans une victoire cruciale au septième match de la série de deuxième tour contre le Kraken de Seattle. Le Finlandais occupe le deuxième rang des meilleurs pointeurs des séries, un petit point derrière un certain Connor McDavid.