LNH: Julien Gauthier commente la déconfiture de son équipe

Julien Gauthier ne s'en cache pas, il veut revenir avec les Sénateurs d'Ottawa la saison prochaine.

Celui qui est présentement à la recherche d'un nouveau contrat a fait cette déclaration lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

À lire aussi: Voici ce qui fait la force des Hurricanes

À lire aussi: Le père de Clayton Keller annonce le départ de son fils

«J'ai aimé mon expérience avec les Sénateurs et j'aimerais signer un nouveau contrat avec eux. J'ai eu beaucoup de plaisir et les gars étaient vraiment accueillants et gentils. C'est un bon groupe de gars et je crois que c'est le bon endroit pour moi. En ce moment, je me prépare pour la prochaine saison et les négociations vont s'amorcer bientôt.»

Le Québécois a toutefois appris avec le temps à ne pas se fixer des attentes trop hautes. Il est cependant certain d'avoir démontré qu'il a sa place comme joueur régulier dans le circuit Bettman.

«J'ai eu une bonne saison l'an dernier. Je pense que c'était ma meilleure saison en carrière. J'ai bien joué et j'ai eu du bon temps. Je pense que j'ai assez bien fait pour avoir un contrat à quelque part. En ce moment, je veux juste avoir du plaisir et profiter de la vie. Je ne pense pas trop à ça. Je regarde du hockey et je m'amuse.»

Gauthier est également revenu sur le court parcours en séries éliminatoires de son ancienne équipe, les Rangers de New York.

«Ils sont allés chercher plusieurs gros joueurs. Sur papier, c'était vraiment une équipe dominante, mais la chimie n'a pas marché autant qu'ils le voulaient. C'est certain qu'ils sont tous déçus du résultat et que c'est une année à oublier. Au bout de la ligne, ils y allaient pour la coupe Stanley cette année. Ils ont encore un bon groupe de joueurs. Ça peut donc encore aller loin pour les prochaines années.»