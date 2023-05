Tout ce que vous devez savoir sur le versement de la ristourne de Desjardins en 2023 et son calcul

Vous avez probablement déjà entendu parler de la ristourne. Après tout, il s’agit de l’un des avantages en tant que membre d'une caisse1!

Chaque année, Desjardins retourne une partie des excédents faits par les caisses et le Mouvement Desjardins. Ce montant d’argent, appelé la ristourne individuelle, est remis aux membres particuliers et aux entreprises2 sous certaines conditions3. Une partie est également versée dans un fonds qui soutient les collectivités : on l’appelle la ristourne à la communauté.

En bref, la ristourne récompense votre confiance et votre engagement envers Desjardins.

Le calcul de la ristourne

La ristourne individuelle se décline en deux volets: la Ristourne produits et la Ristourne volumes. Selon votre situation, vous pourriez avoir droit à l’une ou l’autre, ou encore aux deux.

La Ristourne produits est remise aux membres qui possèdent au moins un produit admissible dans chacune des 4 familles de produits Desjardins au cours de l'année:

- Comptes

- Placements et investissements

- Prêts, marges et cartes de crédit

- Assurances

Le montant maximum que vous pourriez recevoir est de 50$ ou au prorata des mois où toutes les conditions sont respectées. Si vous avez 30 ans et moins, sachez que vous n’avez qu’à détenir un produit dans 3 des 4 familles pour recevoir la Ristourne produits.

Par exemple, si Étienne, un jeune membre de 25 ans, détient un compte d’opérations courantes (anciennement nommé compte épargne avec opérations – EOP), une assurance locataire depuis le mois d’août et une carte de crédit, il possède donc 3 produits admissibles sur les 4 familles pour les 5 derniers mois de 2022. En 2023, Étienne recevra une Ristourne produits de 20,83$ (50$ / 12 mois X 5 mois où les conditions sont respectées).

La Ristourne volumes, elle, est un autre montant personnalisé, calculé selon les volumes que vous possédez dans chacune des 4 familles de produits. Les membres Entreprises4 y sont aussi admissibles.

Elle se base sur un taux appliqué par tranche de 1000$, pour chaque produit admissible dans les différentes familles de produits. Pour les comptes, les prêts et les marges de crédit, le calcul se base sur les soldes moyens3 au cours de l’année. Pour les cartes de crédit, il se base sur les achats nets4 réalisés sur votre carte au cours de l’année.

Une nouveauté pour cette année : pour les services de placement et d'investissement en gestion de patrimoine, le calcul se fait en fonction des commissions et des honoraires payés5. Finalement, pour les assurances6, il se base sur les primes.

Cette année, on note l’ajout de la reconnaissance de comptes détenus auprès de Valeurs mobilières Desjardins inc. au calcul de Ristourne volumes.

4 familles de produits Desjardins X

La ristourne en chiffres

Le montant de la ristourne est influencé par les excédents réalisés par les caisses et le Mouvement Desjardins. Le résultat du vote de la proposition sur le partage des excédents annuels, voté chaque année lors de l'assemblée générale annuelle de votre caisse, agit également sur le calcul.

Faits saillants de la ristourne versée en 2023

La ristourne, un des avantages d’être membre de Desjardins

Desjardins est l'une des seules institutions financières au Québec à verser une partie de ses excédents à ses membres.

Les ristournes 2022 seront versées aux membres Desjardins du 29 mai au 6 juin 2023. Pour connaître le montant qui vous sera remis, connectez-vous à votre compte AccèsD et visitez la section Ma ristourne.

L’argent sera déposé directement, vous n’avez pas à en faire la demande. Sachez toutefois que si vous êtes membre de plusieurs caisses, il est possible que les versements aient lieu à des dates différentes.

Pour en savoir plus sur la ristourne de Desjardins, consultez desjardins.com/ristourne.

1. Il faut d'abord avoir été membre de la caisse au cours de l'exercice financier pour être admissible à une éventuelle ristourne.

2. Les membres Desjardins Entreprises ne sont pas admissibles à la Ristourne produits.

3. Pour que la caisse verse une ristourne, il y a 2 conditions:

• Le Mouvement doit avoir la capacité financière de verser une ristourne.

• Les membres de la caisse doivent avoir décidé de ristourner. Au Québec, ce sont les membres réunis en assemblée générale annuelle qui décident du versement des ristournes et du versement d'une partie des excédents au Fonds d'aide au développement du milieu, le tout en conformité avec les exigences légales applicables.

4. Pour les membres Desjardins Entreprises, la Ristourne volumes est calculée sur les assurances de dommages pour le Québec seulement et n'est pas offerte aux assurés de La Personnelle assurances générales.

5. Moyenne mensuelle des volumes détenus ou dus, pondérée en fonction du nombre de mois de détention ou d'utilisation du produit.

6. La somme des achats nets, soit la somme des achats moins la somme des remboursements (par exemple, un retour d'article en magasin), effectués avec les cartes de crédit pour l'année.

7. Calculée sur les honoraires et commissions payés pour les services de placement et d’investissement en gestion de patrimoine fournis par Valeurs mobilières Desjardins inc., clientèles de Service Signature, de Valeurs mobilières et de Courtage en ligne. Pour les comptes en dollars américains, une conversion des honoraires et commissions en dollars canadiens est réalisée le jour de la transaction.

8. Pour les entreprises, la Ristourne volumes est sur les assurances de dommages pour le Québec seulement et n'est pas offerte aux assurés de La Personnelle assurances générales.