Menus à petits prix: c’est le temps d’acheter de la viande hachée

Rabais en épicerie du 18 au 24 mai 2023

Un autre menu plein de fraîcheur et de saveurs pour appeler l’été à arriver plus rapidement !

D’ailleurs, un aliment très estival fait une apparition-surprise cette semaine : le melon d’eau !

C’est le nutritionniste Bernard Lavallée, qui, il y a quelques années, a parlé du « phénomène du gros fruit ». Vous savez, le fait d’acheter un gros fruit (un melon ou de l’ananas, par exemple), de le déposer sur le comptoir au retour de l’épicerie avec toutes les bonnes intentions du monde... et de finalement le regarder au fil des jours dépérir peu à peu sans jamais le manger ? Ce n’est pas un vrai phénomène scientifique, mais c’était sa façon d’imager quelque chose qui nous est à tous déjà arrivé.

C’est comme si le fruit entier venait avec une charge énorme, malgré le fait qu’on aurait quand même eu envie d’en manger. La solution est assez simple : couper ledit fruit (ici le melon d’eau) peu après le retour des courses pour minimiser ses chances d’être gaspillé ! D’ailleurs, à ce sujet, contrairement à ses cousins, le cantaloup et le melon miel, le melon d’eau ne mûrit pas après la cueillette. En d’autres mots, le laisser traîner deux semaines sur le comptoir ne le rendra pas plus sucré... seulement très mou (ou pire) !

Et si vous ne pensez pas avoir le temps de manger votre melon au complet... pourquoi ne pas passer la chair restante au mélangeur ? Ça fera ensuite de très bons et rafraîchissants popsicles !

Finalement, petite parenthèse pour vous mentionner que les asperges du Québec commencent à arriver sur les étalages des épiceries ! On les trouve d’ailleurs à 2,99 $/lb, un excellent prix, chez IGA cette semaine. C’est le temps d’en profiter : la saison est courte (de la mi-mai à la fin juin seulement) !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Une semaine assez intéressante, et surtout variée, côté rabais : on retrouve vraiment de tout pour tout le monde ! La viande hachée se décline sous toutes ses formes. D’ailleurs, le porc haché extra-maigre, qui est en vedette au menu, est à quelques sous de son plus bas prix des derniers mois. Voici quelques aubaines à ne pas manquer :

Bacon (emb. de 375 g) à 3,75 $ chez Super C

à 3,75 $ chez Super C Biftecks français à 4,99 $/lb chez IGA

à 4,99 $/lb chez IGA Bœuf haché maigre 3,77 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année)

3,77 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année) Dinde ou poulet hachés (emb. de 454 g) à 4,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 4,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Filets de saumon coho surgelés 8,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

8,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Fromage en bloc (emb. de 400 g) à 3,97 $ chez Metro

à 3,97 $ chez Metro Homard vivant 7,44 $/lb (du 18 au 21 mai seulement) chez Provigo (meilleur prix de l’année)

7,44 $/lb (du 18 au 21 mai seulement) chez Provigo (meilleur prix de l’année) Poitrines ou hauts de cuisses de poulet désossés et sans peau à 4,99 $/lb chez Provigo

à 4,99 $/lb chez Provigo Poulets entiers à 1,99 $/lb chez IGA

à 1,99 $/lb chez IGA Tofu (bloc de 454 g) à 2/5 $ chez Metro

à 2/5 $ chez Metro Saucisses fraîches (emb de 450 g) à 2,97 $ chez Walmart

à 2,97 $ chez Walmart Saucisses fumées (emb de 450 g) à 2/5 $ chez Metro et Super C

LUNDI

PILONS DE POULET AU SÉSAME

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 5 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 2,88 $

MARDI

HAMBURGERS AU PORC ET À L’OIGNON ROUGE GRILLÉ

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,63 $

BON À SAVOIR !

Le gruyère est un fromage suisse. Vous pourriez donc opter pour un fromage suisse en bloc au rabais cette semaine pour un prix par portion moindre ! Pensez d’ailleurs à faire cuire un gros épi de maïs supplémentaire : il servira à garnir les bols taco

MERCREDI

BOLS TACO AU QUINOA ET AUX CREVETTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,18 $

BON À SAVOIR !

Pour prendre de l’avance, pensez à faire cuire une demi-tasse de quinoa supplémentaire pour le repas de salade d’edamames ainsi qu’une tasse pour la salade de quinoa en lunch.

JEUDI

SALADE D’EDAMAMES, D’AVOCAT ET DE MELON D’EAU

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Angus Fergusson

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 2 min

Prix par portion : 2,51 $

BON À SAVOIR !

Comme ce sont les concombres miniatures en vedette, je vous propose d’en couper trois en remplacement du concombre anglais (ils ont aussi moins de pépins, vous n’aurez possiblement pas à les racler). Quant à la vinaigrette, si vous ne trouvez pas de pâte de miso à l’épicerie, de la sauce soya peut servir de substitution.

VENDREDI

SAUTÉ DE PORC HACHÉ ET ŒUF MIROIR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,51 $

LUNCH

SALADE DE QUINOA AUX HARICOTS BLANCS ET AU FETA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,01 $

COLLATION

BISCUITS RAPIDES À L’AVOINE ET AUX BANANES

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

Portions : 12

Préparation : 12 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 0,25 $

