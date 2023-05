Merci Manon Massé, la douce guerrière

Manon Massé a décidé de céder son flambeau à titre de co-porte-parole de Québec solidaire. Elle aura été cheffe pendant six ans.

On ne peut que lever notre chapeau à cette femme politique authentique aux qualités humaines hors normes.

Fracasser les conventions

D’abord, par son apparence qui a fait bien jaser au départ. Elle a été forte pour encaisser les quolibets, et son endurance lui a permis de gagner l’écoute, le respect. On lui doit toute notre admiration, car cela a dû être très difficile par moments. Cette persévérance et résilience lui ont d’ailleurs permis d’être portée à la tête de son parti, ce qui a fait d’elle la première femme ouvertement lesbienne à briguer le poste de première ministre du Québec. Ce n’est pas rien et cela est inspirant.

Écoutez la chronique d'Elsie Lefebvre au micro de Benoit Dutrizac, disponible en balado sur QUB radio :

Par sa force de caractère, et surtout ses convictions inébranlables pour la justice sociale et l’équité, elle a su gagner le respect et le cœur des Québécois qui ont accordé à sa formation politique son meilleur résultat électoral à ce jour lorsqu’elle en était la leader en 2018. Elle a sorti la gauche de la marginalité.

On sait que Québec solidaire a connu un recul lors de la dernière élection québécoise. Le parti aurait-il poursuivi sur sa lancée lors du dernier scrutin si Manon Massé était restée la cheffe 1 à la dernière élection? On ne le saura jamais.

Femme de convictions

Elle avait ce don de faire sentir les gens importants, peu importe leur statut ou leurs convictions. À la fois guerrière et peut-être grâce à ses longs cheveux blancs, elle incarnait aussi la grande sage. Douce, toujours souriante et, surtout, là pour les bonnes raisons : défendre les siens, les opprimés, les sans-voix.

Écoutez la chronique d'Elsie Lefebvre au micro de Benoit Dutrizac, disponible en balado sur QUB radio :

Selon elle: «Ma plus grande fierté, c’est de montrer que c’est possible pour du monde en dehors des normes de faire ce que j’ai fait. Ce qu’il faut, c’est d’y croire.»

Merci d’avoir été différente, d’avoir osé, inspiré, brassé. Vous avez été élue députée alors que les politiciens étaient de plus en plus formatés au son d’une cassette.

Vous avez certainement ouvert la politique à une nouvelle génération de gens qui s’assument davantage et qui, à jamais, sauront ce que c’est faire de la politique différemment, comme ils sont, et pour le monde. Merci, Manon Massé!