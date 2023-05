Météo au Québec: le froid de retour en pleine mi-mai

Les chandails demi-manche ne sont pas recommandés en ce mercredi de mi-mai où il fera plus que frisquet, en raison d’un creux atmosphérique qui fera chuter brutalement le mercure au Québec.

Même si le temps sera généralement ensoleillé dans le sud du Québec, les températures seront au-dessous de normales de saison, avec seulement 10 degrés à Montréal.

Dans les secteurs de l’ouest du Québec, le mercure chutera encore plus, au point qu’Environnement Canada prévoit un retour du refroidissement éolien, notamment en Outaouais.

Le même scénario météo est attendu dans le centre de la province avec quelques éclaircies en dépit d’un ciel couvert par un champ de nuages.

Pour l’est du Québec, l’agence fédérale prévoit une alternance de soleil et de nuages et des températures encore plus basses, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Les nuages seront plus denses en Gaspésie où le mercure ne dépassera pas 8 degrés au thermomètre.

Jeudi, on s’attend à un temps ensoleillé et des températures légèrement à la hausse pour atteindre 15 degrés à Montréal et 14 à Québec.