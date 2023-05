MLS: le CF Montréal ne fait pas le poids à Cincinnati

Le FC Cincinnati est une véritable terreur sur ses terres et le CF Montréal a été sa dernière victime, mercredi soir.

En vertu d’un gain de 3 à 0, le club de l’Ohio a dorénavant un dossier de 7-0-0 au TQL Stadium. Le Bleu-Blanc-Noir a pour sa part vu sa série de victoires prendre fin après six gains.

Le match s’est vraiment très mal amorcé pour les hommes de l’entraîneur-chef Hernan Losada. À la deuxième minute, les favoris de la foule ont obtenu un coup de pied arrêté et Joel Waterman a fait dévier le ballon dans son propre filet.

Un peu moins de 25 minutes plus tard, le FC Cincinnati a doublé son avance. Luciano Acosta a profité du manque de volonté des défenseurs du CF Montréal pour obtenir une chance en or en plein de cœur de la surface de réparation. L’Argentin n’a pas raté une telle occasion et a ainsi inscrit sa troisième réussite de la campagne.

La pause de la mi-temps n’a pas été salvatrice pour le CF Montréal, qui a aussi été dominé pendant la deuxième demie. Le FC Cincinnati en a profité pour inscrire un troisième but. Brandon Vazquez a décoché un tir au ras le sol qui a trompé la vigilance du gardien Jonathan Sirois à la 65e minute. Encore une fois, la défense des visiteurs a bien mal paru.

La formation de la Belle Province a dorénavant une fiche de 1-6-0 à l’extérieur. Son seul gain est survenu le 29 avril contre le Sporting de Kansas City, l’équipe avec le pire dossier de la Major League Soccer cette année.

Le CF Montréal renouera avec l’action dès ce samedi, et ce, dans le cadre d’une visite chez les Red Bulls de New York. La troupe de Losada sera de retour au Québec la semaine prochaine, alors que la Forge FC viendra faire son tour au Stade Saputo pour un duel de la Coupe du Canada. Ce match est prévu mercredi soir prochain.