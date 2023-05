Mondial de hockey : pas de surprise pour le Canada

Personne ne sera surpris d’apprendre que le Canada a défait le Kazakhstan mercredi, dans le cadre d’un match du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey 2023.

Les représentants de l’unifolié ont fait mouche trois fois dans les huit premières minutes de la partie et l’ont finalement emporté 5 à 1 contre l’équipe de l’Asie centrale.

Ce sont les Québécois Samuel Blais et Joseph Veleno qui ont vu leur nom apparaÎtre le plus souvent sur la feuille de pointage. Les deux patineurs ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide face aux Kazakhs.

Les autres buteurs de l’unifolié ont été Lawson Crouse (deux fois) et MacKenzie Weegar.

Ce duel contre l’un des moins bons clubs du groupe B a été l’occasion pour l’entraîneur-chef André Tourigny d’envoyer le gardien Joel Hofer dans la mêlée pour la première fois. L’espoir des Blues de St. Louis est le troisième homme masqué du Canada, après Samuel Montembeault et Devon Levi.

Hofer n’a fait face qu’à 17 lancers et il a été déjoué par un tir anodin d’Adil Beketayen au premier tiers.

Le Canada (3-1-0-0) a maintenant rendez-vous avec l’autre équipe de son groupe n'ayant pas encore subi la défaite, c’est-à-dire la Suisse (3-0-0-0). Avant de se mesurer aux hommes de Tourigny samedi, la formation helvète affrontera la Slovaquie jeudi.

En bref

Plus tôt en journée dans le groupe B, la Lettonie a mérité sa première victoire en temps réglementaire au Mondial. Le pays qui accueille une partie de la compétition a défait la Norvège au compte de 2 à 1.

La Finlande, l’autre pays hôte, a pour sa part battu la France 5 à 3 dans une rencontre du groupe A. Dans la défaite, l’ancien espoir du Canadien de Montréal Tim Bozon a récolté deux mentions d’aide.