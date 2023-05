Montérégie: trois personnes arrêtés en lien avec le trafic de stupéfiants et d’armes à feu

Trois personnes ont été arrêtées la semaine passée dans le cadre d’une opération de la Sûreté du Québec qui a mené à plusieurs perquisitions en Montérégie.

Le tout s’est produit le 10 mai dernier sur la rue Pigeon à Godmanchester lorsque les policiers ont procédé à des perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants et d’armes à feu.

Au total, ils ont saisi, avec l’aide d’un maître-chien, près de 10 g de cocaïne, plus de 550 g de méthamphétamine, plus de 1200 g de cannabis, environ 4500 comprimés de différents médicaments sans ordonnance, plus de 4280 $ en argent canadien, deux armes à feu, sept imitations d’armes et deux armes prohibées.

«Cette intervention policière fait suite à une enquête initiée en mars dernier grâce à des informations reçues du public», a indiqué la SQ mercredi par voie de communiqué.

Sur les lieux, les policiers ont procédé à l’arrestation de trois suspects. Wesley Viau, 38 ans, et Mathieu Bouchard, 31 ans, ont comparu le 11 mai et font désormais face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants et d’armes à feu. Une femme de 41 ans a aussi été arrêtée et devra comparaître à une date ultérieure.

La SQ rappelle que «toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763)».