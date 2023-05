Nordiques: les déboires des Coyotes de l’Arizona arrivent à un bon moment pour Québec, selon Marchand

Les foules qui remplissent le Centre Vidéotron pour les Remparts sont une bonne démonstration de la force du marché de hockey de Québec et sont certainement vues par la Ligue nationale, estiment le maire et Québecor, au moment où on apprend que les Coyotes se sont vus refuser un aréna en Arizona.

«La démonstration est claire qu’on est capable d’accueillir plus de monde ici que certains arénas de la Ligue nationale avec un club supérieur, a lancé Bruno Marchand. La démonstration est claire que les gens de Québec sont là, sont prêts, aiment le hockey, sont prêts à acheter des billets, et, en 18 minutes, remplir un aréna de plus de 18 000 personnes pour une partie numéro cinq d’une finale. C’est pas banal. [...] Ça suivrait si c’était un club de la Ligue nationale. La démonstration ne peut pas être plus probante.»

Un point de vue partagé par Québecor, qui gère le Centre Vidéotron et qui s’est placé sur les rangs pour se porter acquéreur d’une équipe. «L’appui des partisans envers les Remparts dans les présentes séries témoigne de leur passion du hockey et de la capacité du marché de Québec à soutenir une équipe professionnelle», a fait savoir par courriel Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

5000 places

Les deux hommes réagissaient au refus par référendum de la construction d’un nouvel aréna pour la franchise des Coyotes de l’Arizona, à Tempe. Cela survient au moment où la ville de Québec vibre au rythme de ses Remparts, de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec, qui évolue dans une série finale de la ligue contre les Mooseheads de Halifax.

Les Coyotes jouent actuellement dans un amphithéâtre universitaire de 5000 places.

«On sait qu’il y a une foule, on sait qu’il y a une grande quantité de gens intéressés à Québec et dans les environs», a martelé M. Marchand.

Tout le monde au courant

Il est convaincu que la Ligue nationale voit ce qui se passe à Québec. «Je pense que ça s’est rendu. Des records historiques qu’on bat match après match. Je pense que tout le monde en Amérique du Nord le sait.»

Il rappelle que Québecor s’est engagé à acheter un club. Si ce partenaire est toujours prêt à récupérer une concession, «on va travailler avec eux autres» et «notre téléphone est ouvert», dit-il.

Questionnée à ce sujet, l’entreprise a réaffirmé son engagement. «Nous avons toujours un grand intérêt pour le retour des Nordiques à Québec. Québecor possède tous les actifs nécessaires pour opérer avec succès les activités d’une équipe de la Ligue nationale de hockey», a exprimé Martin Tremblay.

Le gouvernement du Québec toujours intéressé

Le ministre des Finances, Eric Girard, qui a eu droit au titre officieux de ministre des Nordiques, après que le dossier lui a été confié par le premier ministre François Legault, à l’été 2021, n’a pas voulu trop commenter.

«Nous n’avons pas de commentaires sur le dossier des Coyotes. Notre intérêt pour une équipe de la LNH est connu des autorités de la ligue», s’est limitée à dire son attachée de presse, Claudia Loupret, dans une courte déclaration écrite.

Rappelons que M. Girard avait notamment eu droit à une rencontre virtuelle d’environ une heure avec le commissaire de la LNH, Gary Bettman et son bras droit, Bill Daly, en janvier 2022. Ils s’étaient alors dits «flattés» de l’intérêt manifesté par le gouvernement du Québec, tout en signalant qu’ils ne voyaient «pas l’opportunité» d’y répondre, «pour le moment», avaient-ils indiqué dans un communiqué.

