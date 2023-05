Pas de syndrôme canadien, selon Molson

Le sort en est jeté. Ce n’est pas cette année que la coupe Stanley reviendra au Canada. La longue traversée du désert entre donc dans une quatrième décennie. Ce qui pour certains laisse place au pire des scénarios.

Geoff Molson est au courant.

« Je lis dans les journaux qu’il est devenu impossible pour les équipes canadiennes de remporter la coupe Stanley. Mais je ne crois pas à cette théorie », objecte le propriétaire et chef de direction du Canadien.

Geoff Molson rappelle que la LNH a subi de profondes transformations au fil du temps. Parmi ces changements, il cite en premier lieu les nombreuses expansions qui ont porté le nombre d’équipes de six à 32, entre 1967 et 2021.

Puis l’avènement du plafond salarial, en 2005.

« Pour une équipe qui n’arrive pas à gagner, la gestion du plafond salarial mène à une reconstruction des effectifs, continue Geoff Molson.

« On l’a avec Edmonton et Toronto. Ils sont performants, mais quelque chose s’est passé pour qu’ils n’aient pas encore réussi à gagner la coupe. »

Mais il insiste sur un point.

« Ça n’a rien à voir avec le fait que ce sont des équipes canadiennes », affirme-t-il sur un ton convaincu.

Une première pour le CH

Geoff Molson poursuit son monologue.

« En ce qui concerne spécifiquement le Canadien, c’est la première fois de notre histoire qu’on traverse une période de reconstruction, souligne M. Molson.

« Dans les années 1970 [premières années du repêchage universel], ce n’était pas nécessaire.

« Dans les années 1980, on a gagné la coupe [1986]. On l’a fait aussi dans les années 1990 [1993].

« À mes premières années avec l’organisation, on avait un jeune Carey Price, un jeune Max Pacioretty, un jeune P.K., un jeune Galchenyuk, un jeune Gallagher. Andrei Markov avait 28 ans [31 en fait].

« On avait une bonne équipe, il y avait de l’espoir. On n’a pas gagné, mais on a bien performé.

« Quand on a commencé à décliner, on a échangé Pacioretty et Subban. On a fait une minireconstruction. On a obtenu Nick Suzuki [dans la transaction Pacioretty]. On a échangé Galchenyuk pour éventuellement acquérir Josh Anderson.

« On s’est rendus en finale en 2021, puis on est tombés. »

Le mot tabou

Ça fait drôle d’entendre le premier dirigeant du Tricolore parler de reconstruction. Car il y a eu une époque où il devenait mal juste à entendre le mot.

« Je n’avais pas peur, se défend-il, mais c’est un mot qu’on ne veut pas entendre.

« Ce n’est pas plaisant de dire qu’on recommence. Ça prend du courage et un changement de leadership pour accomplir ce qu’on désire. »

Ses principaux architectes, Jeff Gorton et Kent Hughes, n’ont pas d’échéancier précis à donner au grand patron pour le moment.

« On parle davantage des gros morceaux qu’il nous manque pour nous améliorer que de la période de temps dans laquelle on aimerait réaliser nos objectifs », dit Geoff Molson.

Bon début

Et quels sont ces gros morceaux ?

Geoff Molson s’esclaffe.

« Vous le verrez ! répond-il avec un large sourire.

« Notre formation compte déjà de bons jeunes joueurs et d’autres vont s’ajouter. »

Gorton et Hughes ont dressé les besoins de l’équipe à leur président lorsqu’ils ont débarqué à Montréal.

« We need to be bigger [plus gros], faster [plus rapides] and more talented [plus talentueux] », m’ont-ils dit, débite Geoff Molson en anglais.

La loterie

Si M. Molson reconnaît que l’acquisition d’un Connor Bedard aurait donné un bon coup de pouce à l’organisation, il s’inscrit en faux contre ceux qui pensent que la loterie pour le premier choix devrait être repensée.

« Il est arrivé que des équipes ayant terminé en dernière place n’ont pas eu le premier choix, rappelle Geoff Molson.

« On l’a vu ces dernières années avec Buffalo [Connor McDavid à Edmonton en 2015] et Colorado [Nico Hischier au New Jersey en 2017]. »

Cette année, ils sont nombreux à dire que les Blackhawks ont vidé leur formation pour améliorer leur position à la loterie. Mais ils n’étaient pas les premiers ni les derniers.

Le Canadien aussi a sabré ses rangs l’an dernier, sauf qu’il n’y avait pas de Connor Bedard à l’enjeu. Mais il n’est pas dit que Juraj Slafkovsky ne deviendra pas indispensable un jour.

Près de 943 000 $ pour les jeunes

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

La Fondation du Canadien pour l’enfance continue de faire des heureux. Son président du conseil d’administration, Pierre Boivin, a annoncé hier qu’un soutien financier totalisant 942 983 $ sera distribué à 65 organismes œuvrant pour le bien-être des enfants à travers le Québec.

Ces dons portent à 20,6 millions les sommes versées par la fondation à plus de 900 organisations sans but lucratif depuis sa création en 2000.

Développer l’activité physique

Les gens présents à la remise de chèques, hier midi au restaurant 9-4-10 du Centre Bell, étaient tout sourires et reconnaissants envers la fondation.

Ces personnes se dépensent sans compter pour permettre à des jeunes défavorisés de faire de l’activité physique et de s’épanouir dans la collectivité.

Les subventions accordées aux organismes qu’ils représentent permettront aussi à de jeunes handicapés, et d’autres ayant besoin de soins particuliers, d’avoir accès gratuitement à des camps de vacances ou de s’inscrire à des camps de jour.

Deux autres patinoires Bleu-Blanc-Rouge, l’une à Saint-Jérôme et l’autre à Québec, seront aussi construites.

Ces additions porteront à 15 le nombre de patinoires réfrigérées offertes par la Fondation du Canadien à travers la province.

On ne le dit pas assez. Cette fondation est véritablement un fleuron de notre communauté.

Geneviève Paquet et son équipe accomplissent un travail colossal.

On leur dit bravo !