«On a vraiment beaucoup d’ambition pour Québec»: PSPP veut conquérir la capitale

Fort de sa perception sur le terrain, et des résultats d’un sondage Léger qui place le PQ au sommet des intentions de vote dans la grande région – une première en dix ans –, le chef Paul St-Pierre Plamondon se fixe l’objectif de «gagner Québec» en lui proposant l’offre politique la plus forte et la plus solide.

Le chef péquiste et les deux autres élus du PQ iront ce jeudi à la rencontre des gens de Québec, au Bar Le Vox sur Saint-Joseph. L’objectif: entendre les préoccupations et répondre aux questions pour bâtir cette offre.

«On a vraiment beaucoup d’ambition pour Québec», lance M. St-Pierre Plamondon, lors d’un long entretien dans un café de L’Île-d’Orléans.

Dans le mille

Loin de pavoiser par rapport à ce coup de sonde, ce qui s’avère très sage dans les circonstances, M. St-Pierre Plamondon répète qu’il faut le voir en termes de potentiel. Il ne réfléchit surtout pas en termes de comtés à prendre ou de répartition des efforts, mais plutôt de propositions concrètes et sérieuses à présenter. Il vise dans le mille, car c’est effectivement ce qui manque cruellement depuis 2018.

«Les gens considèrent réellement notre parti, dit-il, ce qu’on est, à cause de la manière dont on travaille, avec notre style et les valeurs qu’on incarne.» Il sent aussi un intérêt à revenir pour les souverainistes qui étaient passés à la CAQ.

Très présent à Québec

La région de Québec, le chef péquiste la connaît bien. Avant lui, son grand-père et son grand-oncle Plamondon ont cofondé le Carnaval de Québec. Ce même grand-père a été propriétaire de plusieurs entreprises, dont le Manoir Saint-Castin.

Puis, le jeune chef habite avec sa conjointe et leurs enfants à Château-Richer, en plus d’un pied-à-terre dans sa circonscription de Camille-Laurin. Il passe en fait «plus de la moitié de son temps à Québec», où ses enfants ont pu avoir une place si difficile à obtenir en CPE.

Très présent sur le terrain, il affirme avoir perçu ce vent favorable depuis quelques mois.

La mission de son parti, rappelle M. St-Pierre Plamondon, consiste à faire de Québec une capitale internationale dans un Québec indépendant. La «deuxième métropole» des caquistes ne lui parle absolument pas, comme elle ne parle pas plus aux gens de Québec, je dirais. Il est d’ailleurs cinglant sur ce point, et pour cause.

PHOTO AGENCE QMI, RENÉ BAILLARGEON

«Qu’est-ce que veut dire une deuxième métropole à part qu’on voit seulement Québec à travers le prisme de Montréal, et qu’on lui donne le prix de consolation en plus? C’est quoi ça?»

Maigre bilan de la CAQ

Et si au moins le titre venait avec du concret, mais il faut chercher pour tracer le bilan de la CAQ dans la région. «On se rend compte qu’avec chacun des projets importants, il n’y avait pas de rigueur ni de préparation [de la part de la CAQ], de sorte qu’on perd littéralement une décennie sur certains projets», déplore d’ailleurs le chef péquiste.

Il cite le troisième lien et le marché Champlain, présentés sans budget ni échéancier. J’ajoute que rien n’a progressé pour la quatrième phase de la promenade Samuel-De Champlain. Et que ce gouvernement a tout fait pour plomber le projet de tramway, qui coûtera beaucoup plus cher dû aux délais occasionnés.

Le chef péquiste est également préoccupé et veut faire plus pour les enjeux de logements et d’itinérance, de même que pour la qualité de l’air dans Limoilou.

Il continue d’appuyer le projet de tramway, et son projet de train léger sous le fleuve pour lier les deux centres-villes tient toujours.

Il reste trois ans avant ces élections, une éternité en politique. Le défi du PQ, dans la région, consiste à démontrer d’ici là qu’il représente plus qu’une voie de garage facile pour les caquistes déçus.

Il fut un temps où le PQ était très fort dans la grande région, et ce, sur les deux rives. Paul St-Pierre Plamondon se donne maintenant pour objectif de la reconquérir.