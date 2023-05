Roche Bobois: une histoire d’amour avec Québec depuis 50 ans

Peu de gens savent que le premier magasin de meubles haut de gamme Roche Bobois en Amérique du Nord a ouvert ses portes à Québec, ce qui témoigne bien de la relation de confiance qui subsiste depuis 50 ans.

Le magasin de la rue de Courcelette fait partie du paysage depuis 1973.

«C’est l’une des grandes marques dans la région de Québec, à tous les niveaux, mis à part quelques marques d’automobiles. Roche Bobois, ça reste un brand qui a une renommée internationale. Nous, on est fier de ça à Québec, de pouvoir offrir à la population cette enseigne», a affirmé Luc St-Cyr, président de Roche Bobois Québec et de La Galerie du Meuble.

Au fil des ans, la plupart des franchises en Amérique du Nord ont été rachetées par la société mère, sauf celle de Québec. Il existe 255 magasins Roche Bobois à travers le monde, dont 38 au Canada et aux États-Unis. L’entreprise envisage de nouvelles ouvertures dans le futur.

«C’est un art de vivre. Quand on rentre dans un magasin Roche Bobois, on se sent accueilli par nos équipes. Nos clients aiment avoir quelque chose qu’ils ne verront pas chez le voisin. Je ne dirais pas que ce sont des pièces uniques, mais ce sont toutes des pièces signées par des designers ou des architectes d’intérieur de renom», a exprimé pour sa part Sandra Baudouin, directrice principale des ventes.

Comme Mme Baudouin le fait remarquer, les collections de Roche Bobois sont appelées à traverser le temps.

Cet anniversaire spécial est souligné mercredi en présence d’invités qui sont des partenaires de longue date de l’entreprise. Selon M. St-Cyr, durant la pandémie, plusieurs clients ont profité de ce moment pour changer leur intérieur.

«Pour nous, la pandémie a été davantage à notre avantage, contrairement aux secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. Les gens ont investi dans leur environnement. Cela a été bénéfique pour nous, et nous sommes toujours sur cette lancée-là», a-t-il affirmé.

Le magasin est présent sur les réseaux sociaux afin de partager les tendances de l’heure en matière de décoration.

À ce propos, Roche Bobois trace son propre sentier. Alors que la demande pour les blancs et les crèmes est omniprésente, le leader français propose quant à lui des coloris qui sortent de l’ordinaire, incluant les tapis et les accessoires. Le but étant de vivre dans un environnement plus «enjoué».

«Avec cette période de COVID, la couleur est revenue en avant. C’est fort parce que les gens ont besoin de se sentir bien chez eux», a souligné Mme Baudouin, qui note aussi le retour des tissus depuis quelques années par rapport au cuir, qui a connu ses heures de gloire.