Soudan: l'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide

L'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire et pour les réfugiés du Soudan où la crise humanitaire a été encore aggravée par de violents combats depuis la mi-avril.

Pour la seule aide humanitaire, l'ONU indique avoir besoin de 2,6 milliards de dollars, selon ses estimations révisées, là où l'organisation en demandait 1,75 milliard en décembre.

Ces fonds devraient permettre aux agences en charge de l'aide humanitaire de traiter les quelque 18 millions de personnes les plus vulnérables dans le pays, selon Ramesh Rajasingham, responsable des Affaires humanitaires à l'ONU.

Pour les réfugiés qui ont fui les combats, l'ONU demande 470,4 millions de dollars, ajoutant qu'elle s'attendait à voir jusqu'à 1,1 million de personnes quitter le Soudan cette année.

«Aujourd'hui, 25 millions de personnes - plus de la moitié de la population du Soudan - ont besoin d'aide humanitaire et de protection», a dit à la presse M. Rajasingham.

Les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, qui ont commencé le 15 avril, ont fait environ un millier de morts et un million de déplacés et de réfugiés au Soudan.

Les combats ont aggravé la situation humanitaire dans le pays, où une personne sur trois dépendait déjà de l'aide humanitaire avant la guerre.

Il y a deux semaines, le patron du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, estimé que «plus de 800.000 personnes» pourraient fuir les combats meurtriers au Soudan.

«À ce jour, la crise, qui a commencé il y a un mois, a provoqué l'exode massif dans les pays voisins d'environ 220 000 réfugiés», a dit à la presse Raouf Mazou, un responsable du HCR.

Parallèlement, plus de 700 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan. «D'innombrables personnes restent piégées au Soudan, victimes innocentes de ces combats aveugles», a-t-il ajouté.