Suis-je le dindon de la farce?

Je fais du bénévolat dans mon quartier depuis le temps que j’y habite. Plus jeune, je donnais à l’organisation quelques heures par semaine, mais à partir du moment où mes enfants ont été élevés et que j’ai diminué mes heures de travail, j’ai augmenté le rythme. Depuis ma retraite, j’y consacre une bonne trentaine d’heures par semaine.

À ce rythme, je connais tout le monde, autant les bénéficiaires réguliers que les autres bénévoles. Je m’y suis donc fait quelques amies, dont une autre bénévole qui se dévoue autant que moi, mais qui ressent le besoin d’attirer l’attention sur elle.

Dès qu’on me félicite pour mon travail ou qu’on vante ma façon simple et empathique de me comporter, elle se renfrogne et fait mine de ne pas me voir pendant quelques jours. Elle s’est même permis de demander au CA s’il était normal que je fréquente certaines bénéficiaires en dehors des moments où elles viennent solliciter de l’aide. Selon elle, ce serait contraire à l’éthique.

J’ai aussi appris qu’elle parlait dans mon dos pour ternir ma réputation. Mon mari qui en a marre de m’entendre me plaindre de l’attitude de cette personne me dit de quitter le bateau au plus sacrant. Mais je trouverais ça injuste d’être celle qui doit quitter ce qu’elle aime faire alors que c’est moi la victime.

Et ne me dites pas que l’autre option serait d’aller aux sources pour vérifier le bien-fondé des ragots que j’entends avant de prendre une décision définitive. Je ne vais quand même pas m’abaisser à m’humilier devant cette personne qui ne le mérite pas.

Anonyme

Qu’y a-t-il d’humiliant à vouloir aller aux sources d’une apparente mésentente ? N’est-ce pas la meilleure façon de vérifier si elle est fondée ? Et dans l’affirmative, d’obtenir les aveux de la coupable et lui permettre ensuite de s’expliquer et même de s’excuser ?

À défaut d’aller aux sources, vous allez continuer à vous faire du mal avec quelque chose qui pourrait être tué dans l’œuf. Rien n’est plus facile dans la vie que de déblatérer sur les autres pour leur nuire quand on n’a que ce moyen pour se faire valoir. Ça arrive dans les meilleures familles.

Il se peut que vous découvriez que quelque chose cloche dans votre comportement et ça vous donnerait l’occasion de vous amender. Et si tel n’était pas le cas, vous mettriez la personne en question devant le fait qu’elle vous nuit et que cela n’a pas raison d’être. Allez, un peu de courage. C’est en s’expliquant qu’on se comprend.