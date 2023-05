«Tous les jours, je pense à ça»: laissé seul après avoir été hospitalisé, il s'enlève la vie moins de 24 heures plus tard

Moins de 24 heures après avoir été hospitalisé pour une tentative de suicide, Robin Major a pu repartir seul, sans surveillance, et répéter son geste autodestructeur.

«Tous les jours, je pense à ça», confie sa mère, Sylvie Godon, en essuyant une larme au coin de l’œil. «Je ne sais pas ce qui serait arrivé à Robin [si on l’avait gardé plus longtemps], mais il aurait au moins eu une chance. Il a été négligé, laissé à lui-même.»

En novembre 2020, son fils de 21 ans a été retrouvé in extremis par les policiers. Sa copine les avait alertés en soirée, ayant découvert l’appartement vide et une vidéo dans laquelle Robin tentait d’expliquer son geste.

Il a passé la nuit à la Cité-de-la-Santé et rencontré le psychiatre le lendemain en début d’après-midi.

Selon le rapport du coroner, Robin avait «bien collaboré» et «démontrait des signes de bonne volonté».

Pas de garde préventive

«Il a donc été placé en volontariat et non en garde préventive», écrit Me Steeve Poisson. On lui a donc remis ses effets personnels et demandé d’atten-dre sa prochaine rencontre avec le psychiatre dans la salle d’attente.

En pleine pandémie, ses proches s’étaient fait dire qu’ils ne pouvaient pas venir le voir à l’hôpital.

Mais plutôt que d’attendre, le jeune homme a choisi de passer à l’acte une deuxième fois. Il a été localisé en soirée par les policiers, mais cette fois, c’était trop tard.

«J’étais hors de moi [...] J’avais confiance en l’hôpital», se désole Ariane Lavoie. Elle croyait avoir évité le pire et que Robin était en sécurité, jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel des policiers.

Ils étaient à sa recherche, avisés de son départ par l’hôpital, qui avait appelé le 911.

«Incompréhension», répète avec colère la mère de Robin. Elle estime que le psychiatre qui a pris cette décision a déshonoré sa profession. «Il m’a dit qu’il n’y avait pas lit disponible», ajoute-t-elle.

Ariane Lavoie se dit fâchée contre «tout le système», qui ne prend pas assez soin des gens en détresse. Selon elle, Robin cachait le mal-être qui l’habitait depuis plusieurs années.

Antidépresseurs, sans suivi

Néanmoins, quelques semaines avant de passer à l’acte, Robin avait admis souffrir d’anxiété. Il avait consulté un médecin au téléphone qui lui a prescrit des antidépresseurs, sans aucun autre suivi.

Or, la mère de Robin rappelle que les effets secondaires de ces médicaments peuvent être très graves, voire empirer les idées noires.