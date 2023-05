Un navire de pêche chinois chavire dans l'océan Indien, 39 personnes portées disparues

Une opération internationale de recherche et de sauvetage est en cours pour retrouver les 39 membres d'équipage d'un navire de pêche chinois qui a fait naufrage dans l'océan Indien, a rapporté mercredi un média d'État.

Le premier ministre chinois Li Qiang a appelé les autorités à renforcer les procédures de sécurité pour les opérations de pêche en mer.

L'équipage du bateau est composé de 17 marins chinois, 17 Indonésiens et 5 Philippins, selon la chaîne d'État CCTV.

Le navire a chaviré vers 3 h mardi, heure de Pékin (19 h GMT lundi), a précisé la même source.

«Jusqu'à présent, aucune personne disparue n'a été retrouvée», a fait savoir CCTV, qui a ajouté que le président chinois Xi Jinping avait ordonné le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage.

Des sauveteurs en provenance d'Australie et de plusieurs autres pays sont arrivés sur les lieux du naufrage et la Chine a déployé deux navires commerciaux pour participer aux opérations de recherche, a indiqué la chaîne.

«Il est nécessaire de renforcer la gestion de la sécurité des navires de pêche en mer et de mettre en œuvre des mesures préventives pour assurer la sécurité du transport maritime», a déclaré le premier ministre Li Qiang.

Pékin a lancé un dispositif d'urgence impliquant des ambassades et des consulats en Australie, au Sri Lanka, aux Maldives, en Indonésie, aux Philippines et dans d'autres pays, selon CCTV.

Le navire appartenait à Penglai Jinglu Fishery Co., une société chinoise spécialisée dans le secteur de la pêche, et était autorisé à pêcher l'encornet volant et la sardine du Pacifique, selon les données de la Commission de la pêche du Pacifique Nord.

Il a quitté Le Cap, en Afrique du Sud, le 5 mai, en route pour Busan, en Corée du Sud, selon le site de suivi MarineTraffic, qui a localisé le navire pour la dernière fois le 10 mai au sud-est de la Réunion, dans l'océan Indien.

Contactée par l'AFP, la société Penglai Jinglu Fishery Co. n'a pas souhaité commenter l'incident.

Surpêche

La Chine possède la plus grande flotte de pêche en eau profonde du monde, bien que les estimations sur sa taille varient considérablement.

En 2017, Pékin s'était engagé à limiter sa flotte à 3000 navires, après des controverses liées à la surpêche pratiquée par les navires chinois.

Un rapport publié en 2020 par le groupe de réflexion britannique Overseas Development Institute estimait cependant que la flotte chinoise était légèrement inférieure à 17 000 navires.

En raison de l'épuisement des ressources, les pêcheurs chinois naviguent de plus en plus loin et ont été mêlés à un nombre croissant de litiges et d'accidents maritimes.

Deux membres d'équipage chinois sont morts en avril dans le naufrage de leur navire au large des Philippines.

En 2019, Manille a accusé un navire chinois d'avoir percuté un bateau philippin en mer de Chine méridionale, provoquant son naufrage et mettant en danger la vie de près d'une douzaine de membres d'équipage.