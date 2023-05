Une bible hébraïque vendue aux enchères pour un record de 38,1 millions

Une bible hébraïque millénaire, la plus ancienne quasi complète connue, a été achetée aux enchères mercredi à New York pour 38,1 millions de dollars par un philanthrope américain, qui l’a offerte au Musée du peuple juif de Tel-Aviv.

Il aura fallu quatre minutes d’enchères, «entre deux acquéreurs déterminés», au siège de Sotheby’s à Manhattan, pour conclure la vente à ce prix record pour un livre manuscrit, a indiqué la société d’enchères.

Le record pour un document historique, imprimé ou manuscrit, avait été atteint en novembre 2021 avec un exemplaire original de la Constitution des États-Unis de 1787 (43 millions de dollars).

La bible a été achetée par l’ancien ambassadeur et philanthrope américain Alfred Moses et sa famille, «au profit des Amis américains de l’ANU-Musée du peuple juif», pour être donnée à cette institution et entrer «dans sa collection de renommée mondiale», a indiqué Sotheby’s dans un communiqué.

Le livre religieux vendu mercredi, qui daterait du 10e siècle de notre ère, voire de la fin du 9e siècle, avait été exposé avant la vente dans ce musée situé sur le campus de l’université de Tel-Aviv.

Israël ou Syrie

Appelé Codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon (mort en 1942), il relie 24 livres de la bible hébraïque tirée des fameux rouleaux des manuscrits de la mer Morte datant du 3e siècle avant notre ère.

Il contient aussi des passages en grec et en araméen et il est dans un état de conservation visiblement exceptionnel. Seules 12 feuilles manquent.

«La Bible joue un rôle central pour toute personne ayant un lien même fugace avec la culture occidentale et c’est la première bible qui a survécu à l’Histoire», avait souligné à l’AFP la conservatrice du Musée du peuple juif, Orit Shaham Gover, lors de sa présentation.

D’après Sotheby’s, la bible aurait été rédigée vers l’an 900, en Israël ou en Syrie.

Un acte de vente montre qu’elle a été cédée en l’an 1000 et conservée dans la synagogue de Makisin dans le nord-est de la Syrie (aujourd’hui Markada) jusqu’à l’an 1400 environ.

Saison des enchères

«Le manuscrit disparaît ensuite pendant environ 500 ans et réapparaît en 1929 lorsqu’il est proposé à la vente à David Solomon Sassoon, l’un des plus grands collectionneurs de manuscrits en hébreu», avait expliqué Sharon Mintz, spécialiste des textes du judaïsme chez Sotheby’s.

Le Codex Sassoon, qui a «erré dans toutes sortes d’endroits à travers l’Histoire», n’a été présenté qu’une seule fois dans le passé au public, en 1982, à la British Library de Londres, a aussi précisé Orit Shaham Gover.

Selon une datation au carbone 14, le Codex Sassoon est plus vieux et plus complet que le Codex d’Alep, écrit en Galilée au 10e siècle et rapporté en Israël dans les années 1950 après avoir été retrouvé dans cette ville syrienne.

Le manuscrit est également jugé antérieur au Codex de Leningrad, plus ancienne copie du texte de la Bible hébraïque subsistant dans son intégralité, et daté du début du 11e siècle.

La vente a eu lieu dans le cadre de la traditionnelle saison des enchères de printemps, qui peut voir les principales sociétés du secteur écouler des centaines d’oeuvres pour plusieurs milliards de dollars en quelques jours, dans les quartiers huppés de Manhattan.

Sotheby’s, propriété du magnat franco-israélien des médias et des télécoms Patrick Drahi, a vendu mardi soir à New York pour 427 millions de dollars de tableaux, dont un Gustav Klimt, «Insel am Attersee», acheté par «un collectionneur privé japonais» pour 53,2 millions de dollars, ou un René Magritte, «L’Empire des lumières», pour 42,3 millions.

De son côté, Christie’s, contrôlée par la holding Artémis du milliardaire français François Pinault, a vendu pour 43,5 millions de dollars un tableau du peintre français postimpressionniste Henri (Douanier) Rousseau («Les Flamants», 1910), dont les oeuvres sont très rares aux enchères.