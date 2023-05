Une exposition qui explore et démystifie les identités de genre au Musée de la civilisation

En 2018, deux membres de l’équipe du Musée de la civilisation ont lancé l’idée d’aborder les identités de genre. Cinq ans plus tard, l’exposition Unique en son genre voit le jour à un moment où ces questions se retrouvent au cœur de l’actualité.

À l’affiche jusqu’au 14 avril 2024, Unique en son genre propose une exposition qui a pour mission d’éclairer et de favoriser une meilleure compréhension des dynamiques liées aux différentes identités.

«Nous sommes fiers d’aborder des sujets complexes, sensibles et qui sortent des sentiers battus. On a décidé, avec cette exposition, d’aborder les identités de genre avec une approche sensible et respectueuse et pour mieux se comprendre», a lancé Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation, lors d'une visite de presse.

Unique en son genre s'inscrit fortement dans le mandat de cette institution, qui a pour mission d’être représentatif, ouvert et connecté aux réalités sociales.

«Unique en son genre est une main tendue, une invitation pour un dialogue bienveillant et nourri d’une meilleure compréhension des réalités et des vécus des personnes qui nous entourent», a-t-il ajouté.

Photo Stevens LeBlanc

Briser les préjugés

Marie-Phillipe Phillie Drouin, directrice générale de Divergences, a participé à la conception d’Unique en son genre.

«Il y a une très grande confusion et beaucoup de préjugés autour des identités de genre. Je remercie le Musée d’oser présenter cette exposition dans un climat social aussi controversé qu’en ce moment», a-t-elle fait remarquer.

Photo Stevens LeBlanc

Pour la drag-queen Barbada, qui animait le dévoilement de cette exposition, Unique en son genre est essentiel et nécessaire. Que l’on soit en marge ou dans la majorité.

«Tout le monde a un lien avec les genres. Cette exposition est axée sur la bienveillance, l’ouverture de l’autre et le vivre-ensemble», a-t-elle indiqué, lors de la Journée internationale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Mise en garde

Chargée de projets au Musée de la civilisation, Caroline Lantagne raconte que l’idée de cette exposition a fait surface en 2018.

«On avait lancé un petit appel pour des projets qui pourraient être intéressants pour de futures expositions. Deux collègues avaient abordé les identités de genre. L’idée a fait son chemin et elle a obtenu le feu vert en 2020. On ne pouvait pas se douter, à ce moment, que ça deviendrait autant un sujet d’actualité», a-t-elle mentionné.

Pour la première fois en 35 ans, le Musée de la civilisation a installé un panneau de mise en garde à l’entrée de la salle d’exposition. Des éléments anatomiques explicites et des scènes de nudité partielle font partie des différentes zones d'exposition. On recommande que les enfants de 14 ans et moins soient accompagnés par une personne adulte.

«Nous vous invitons à découvrir Unique en son genre avec ouverture et bienveillance», peut-on lire sur le panneau.

Photo Stevens LeBlanc

Unique en son genre est constituée de sept zones qui explorent, à travers des objets, des documents audiovisuels, des panneaux explicatifs, des témoignages et des œuvres artistiques, les différentes dimensions des identités de genre. Autant chez les humains que dans le monde animal.

L'exposition explore les identités et les expressions de genre, la diversité des corps sexués dans le monde animal et chez les humains, les normes sociales genrées, les discriminations, les mouvements sociaux, les revendications d’hier et d’aujourd’hui et les cultures trans et queers actuelles.

Unique en son genre met aussi en lumière la manière dont les identités de genre ont évolué dans le temps selon les cultures, au Québec et ailleurs.