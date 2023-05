Une soirée en communion avec Daniel Bélanger

Il y a de ces concerts où tout est réuni: un chanteur au sommet de son art, une réelle union avec le public, des moments de grâce et des touches de magie; la rentrée montréalaise de Daniel Bélanger, mardi, au MTELUS, en fait partie.

Une salle bondée, une atmosphère électrisante, un tonnerre d’applaudissements: l’entrée sur scène de Daniel Bélanger a donné le ton à cette soirée parfaite partagée entre un grand artiste, de talentueux musiciens et des admirateurs plus que fidèles.

Poète comique

L’auteur-compositeur-interprète de 61 ans s’est présenté sur les planches tout de noir vêtu, espadrilles aux pieds et casquette vissée sur la tête. Un air gamin qu’il a maintenu au fil des blagues et commentaires comiques livrés entre les chansons, tout au long du concert.

«Vous êtes revenus, a-t-il lancé à un public en délire, visiblement conquis d’avance. Je vais faire une petite mise en garde: il y aura beaucoup de notes ce soir. Des notes, des accords et surtout, ce sera en français, car on ne sait jamais...»

Derrière le chanteur-poète et ses 4 musiciens, une dizaine de larges écrans de télévision se sont déplacés au fil du spectacle, présentant tantôt des halos de lumière, tantôt des images ou des croquis dansants. De longs câbles dispersés sur le sol faisaient également office de tentacules lumineux (il fallait voir le tout du balcon!).

Enfin, des projections dessinées, photographiées et formées de collages ont glissé à fréquence régulière sur le large mur arrière.

Présent et passé

Celui qui a lancé Mercure en mai, son plus récent opus en octobre 2022, a usé d’une fine balance entre ses pièces mythiques du passé et ses nouvelles chansons, livrées pour la première fois sur scène au public montréalais.

Au total, Daniel Bélanger a offert 22 titres pigés dans divers époques et albums de sa riche discographie.

Les Sortez-moi de moi, Il y a tant à faire, Intouchable et immortel, Dans un Spoutnik, Les temps fous, Les deux printemps et La folie en quatre font partie des incontournables ayant fait s’égosiller la foule à l’unisson. La légendaire Rêver mieux a marqué l’un des moments les plus forts de cette soirée qui est parvenue à garder son côté intime, malgré l’auditoire compressé.

L’auteur-compositeur-interprète a prouvé que son nouveau matériel sait déjà charmer ses fans, ces derniers chantant à tue-tête les refrains de Dormir dans l’auto et J’entends tout ce qui joue (dans ta tête).

«Vous n’avez pas perdu votre voix de rossignol, c’est un plaisir de vous entendre, ça fait du bien», a lancé le poète. De nombreuses ovations lui ont été offertes pendant ces presque deux heures de spectacle.

Pour les admirateurs de Daniel Bélanger présents au MTELUS mardi soir, ce sont les 4 minutes de la pièce Tu peux partir qui évoqueront désormais le profond sentiment de communion qui peut être ressenti entre un grand artiste et son public.

◆ Daniel Bélanger poursuit sa tournée Mercure en mai à travers le Québec. Il sera au MTELUS ce soir et demain, jeudi, à Trois-Rivières le 8 juin, à la Place des Arts les 16 et 17 juin, au Festif! de Baie-Saint-Paul le 20 juillet et au Grand théâtre de Québec le 31 août et le 1er septembre.