Voici ce qui fait la force des Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline constituent une puissance de la Ligue nationale de hockey (LNH) en saison régulière depuis quelque temps déjà, mais ils n’avaient pas réussi à atteindre le troisième tour éliminatoire depuis 2019.

C’est maintenant fait, puisque la formation évoluant à Raleigh se prépare à affronter les Panthers de la Floride en finale de l’Association de l’Est.

Selon le directeur général Don Waddell, la profondeur de son équipe a fait une différence positive pour les «Canes» cette année.

«Nous obtenons la contribution de tout le monde dans notre formation, a-t-il indiqué au site web de la LNH. Nous entendons toujours parler de notre capacité à inscrire des buts et nous avons perdu des joueurs-clés. Nous avons cependant trouvé un moyen de continuer à mettre la rondelle dans le filet adverse. Je crois que cela surprend beaucoup de monde.»

Des absents connus

Depuis le début des éliminatoires, les Hurricanes ont inscrit 3,64 buts en moyenne par match. C’est en effet assez surprenant quand on considère que Max Pacioretty, Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen se trouvent sur la touche. Les deux premiers ne verront d’ailleurs plus d’action cette année, tandis que le troisième pourrait revenir au jeu contre les Panthers.

En l’absence de ces gros canons, des joueurs de soutien ont pris la relève. Jordan Martinook et Jesper Fast ont chacun amassé 11 points depuis le début de l'après-saison. C’est autant de points récoltés qu’un certain Sebastian Aho.

«Tu ne peux pas uniquement te fier à un, deux ou trois gars. Les meilleurs joueurs de notre ligne ne disputent que le tiers d’un match, a soulevé Waddell. Dans les deux tiers restants, tu dois dénicher des patineurs capables de contribuer. Voici ce qui explique [nos succès].»

«Je suis très heureux pour ces gars-là, parce qu’ils travaillent tellement fort et qu’ils ne sont pas des marqueurs naturels, a ajouté le DG en parlant de ses employés de soutien. C’est plaisant quand la rondelle roule pour eux, puisque tu es conscient des efforts qu’ils font et de leurs bonnes habitudes de travail. C’est vraiment bien de voir ce type de gars obtenir des récompenses.»

- Le premier match de la série entre les Hurricanes et les Panthers sera présenté sur les ondes de TVA Sports jeudi à 20 h.