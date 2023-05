[À VOIR] Tom Kim tombe dans un marécage et se lave dans un ruisseau au Championnat de la PGA à Oak Hill

ROCHESTER | Il était un peu tôt et il faisait un peu frisquet à Oak Hill en milieu de soirée pour un petit bain de minuit. Tombé dans un marécage près de l'allée du 6e trou et couvert de boue, Tom Kim a décidé de prendre une saucette dans un ruisseau coulant à proximité pour se laver.

La scène loufoque s'est déroulée aux alentours de 20h. Le golfeur coréen qui avait pris le départ du 10e tertre plus tôt en après-midi a noyé sa balle dans le marécage à la droite de l'allée. En tentant de la récupérer, il est tombé au piège.

La jeune coqueluche du golf professionnel âgée de 20 ans en est donc ressorti couvert de boue jusqu'à la taille en plus des bras et des mains.

Plutôt que de s'essuyer, il a décidé d'aller se laver dans le ruisseau traversant l'allée. La scène est rapidement devenue virale sur le web alors que les internautes ont multiplié les satires, aussi drôles les unes que les autres.



Dans ce moment hilarant, on le voit disparaître du champ de vision de la caméra et ressortir de l'eau plus propre qu'il y est entré. Celle-ci n'est pas sans rappeler la scène du film Happy Gilmore où l'on aperçoit le cadet du golfeur personnifié par Adam Sandler se savonner dans un étang du club de golf.

En «bédaine» sur le parcours

Kim a tout de même décidé de retirer son chandail. L'instant de quelques secondes, il s'est retrouvé torse nu près de l'allée, le temps d'enfiler un chandail à manches longues.

Les culottes retroussées aux genoux, Kim a ensuite continué sa route et inscrit un boguey au 6e après lequel il a terminé avec trois normales. Il a finalement signé une carte de 73 (+3) qui le place provisoirement à égalité au 63e rang.

Après sa ronde, il a évidemment vu sur son téléphone que ses malheurs figuraient parmi les moments cocasses de la journée. Devant les journalistes, il s'est mis à rire en se cachant le visage dans sa casquette.

«J'ai essayé de voir si je pouvais sortir ma balle de là avec un petit coup pour la ramener dans l'allée. Chaque coup est important dans un championnat d'envergure, a raconté Kim en riant de ses péripéties. Mais aussitôt que je suis entré dans le marécage, ça s'est mal déroulé. C'était très délicat.

«Quand mon pied s'est enfoncé dans la boue, je ne pouvais plus reculer, a-t-il enchaîné. J'ai décidé de miser le tout sur mon idée. Je suis tombé et je ne pouvais plus m'en tirer. J'ai fait appel à Joe (Skovron, son cadet).

«Il m'a répondu que s'il venait m'aider, on serait à deux à rester pris. J'ai donc utilisé tous mes muscles pour ramper et me sortir de là. Il fallait ensuite que je me nettoie.»

Une bonne journée de travail Tom?

«Ç'aurait pu être mieux. Mais bon, c'était une bonne expérience», a-t-il conclu avec humour.